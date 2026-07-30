А кто это сделал? 1 Виталий Цыганков

30.07.2026, 15:05

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Коррупционный не народ, а система власти.

Поговорим о коррупции. Как так получилось, что через 32 года, как к власти пришел самопровозглашенный борец с коррупцией, ее стало только больше. Почему международный рейтинг коррупционности Беларуси за последние годы радикально ухудшился?

На днях белорусские силовики задержали 44 должностных лица с предприятий различных отраслей: агропромышленного и топливно-энергетического комплексов, ЖКХ, строительства, транспорта, образования и других отраслей.

Согласно пресс-службе МВД, они годами получали взятки от участников тендеров в обмен на гарантированное продвижение их коммерческих интересов: должностные лица обеспечивали выбор нужных организаций в качестве поставщиков, способствовали беспрепятственной приемке товаров и контролировали своевременную оплату за доставки.

Естественно, возникает закономерный вопрос: как такое возможно в стране, которой уже 32 года руководит человек, который именно на теме борьбы с коррупцией пришел к власти?

Напомним, что Лукашенко прославился на всю Беларусь в декабре 1993 года сразу после своего так называемого антикоррупционного доклада, который фактически был стартом его президентской избирательной кампании.

И вышло так, что борьбу с коррупцией Лукашенко сделал перпетуум-мобиле, вечным двигателем своей политики, традиционно несколько раз в год обращаясь к этой теме, разоблачая очередные ошеломляющие факты.

То посадят помощника главы государства и бывшего министра сельского хозяйства Игоря Брыло, то заведут дело медиков, то разоблачат откаты посредникам во всей промышленности, то сам Лукашенко признает, что милиционеры «крышуют» бандитов, как в «лихие 90-е».

Тут так и хочется спросить: а кто это сделал? Что за инопланетяне правили все эти годы государством? Как так получилось, что спустя 32 года борьбы с коррупцией ее стало только больше?

То, что коррупции в Беларуси стало больше, – это не публицистическое заявление журналиста, это факт, о котором свидетельствуют международные организации.

Если взять наиболее авторитетный международный рейтинг – Индекс осознания коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) организации «Трансперенси Интернешнл», то Беларусь в 2025 году заняла 114-е место из 180 стран. Сравним с соседями: Польша – 53-е место, Литва – 32-е, Латвия – 38-е, Украина – 105-е. Ну и Россия на 154-м. Хоть кто-то среди соседей хуже.

Кстати, что весьма показательно, в 2017–2019 годах – в период относительной политической и экономической либерализации – Беларусь занимала существенно лучшие позиции, находилась около 60–70-го места. Однако после 2021 года рейтинг нашей страны постепенно снижался. Это связано не только с собственно коррупцией, но и с общим ухудшением состояния государственных институтов, независимости судов, свободы СМИ и прозрачности власти – факторов, учитываемых при расчете.

Международные организации отмечают структурные проблемы, создающие коррупцию: недемократичность и закрытость государственных решений, отсутствие общественного контроля, зависимость судебной системы и высокая доля государственного сектора в экономике.

Именно эти факторы и влияют на низкое место Беларуси в мировом рейтинге коррупции.

Власти Беларуси часто подчеркивают, что в стране нет такой масштабной «бытовой» коррупции, как в некоторых других постсоветских государствах. И это правда, ведь сами мы, белорусы, отнюдь не коррупционный народ. Мы в своем большинстве любим порядок во всем, уважаем законную бухгалтерию, преимущественно не убегаем от налогов, давно уже почти не даем взятки сотрудникам ГАИ.

Коррупционный не народ, а система власти. Здесь и есть стратегический ответ на вопрос, почему процветает коррупция.

Государственные структуры, чиновники в Беларуси имеют слишком много полномочий. Если государство финансово поддерживает предприятия, то тот, кто эти деньги распределяет, будет иметь и искушение, и возможность для коррупции.

Если чиновник решает, кому выдать государственный заказ, кого назначить директором, кому дать льготный кредит, кому продать государственное имущество, и он при этом имеет довольно скромную зарплату (по сравнению с бизнесменами), – то, конечно, возникает большой соблазн использовать эти полномочия для своего кармана.

При этом чиновники, особенно региональные, наверное, чувствуют себя хозяевами жизни, феодалами в районе – и они такими и есть, но до поры до времени. Пока самый главный феодал не пошлет их... ну, хотя бы в армию.

Суть в том, что все эти граждане не несут никакой ответственности перед народом, избирателями – в Беларуси никого не выбирают. Ответственность существует только перед их начальством, только от него зависит судьба и перспективы любого винтика в вертикали власти.

Для долгосрочного снижения коррупции наибольшее значение имеют не только жесткие наказания, но и демократические институты: независимые суды, свободная пресса, открытые государственные закупки, политическая конкуренция и прозрачность государственного управления.

Так что вывод звучит довольно банально, но от этого не становится менее убедительным: пока существует авторитарная власть, вертикаль, непрозрачность, большая роль государства в экономике, вся эта якобы борьба с коррупцией напоминает битву с мифологической гидрой – вместо одной головы вырастают две новые.

Виталий Цыганков, «Белсат»

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