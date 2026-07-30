Российская ракета убила многодетную семью в Кривом Роге 1 30.07.2026, 15:09

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Погибли родители, дети и внук.

В пригороде Кривого Рога, в поселке Радушное, в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом многодетной семьи погибли родители, их дети и полуторагодовалый внук.

Об этом сообщили глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, а также ряд изданий, в частности «Свои Кривой Рог» и телеканал «Первый городской» (one.kr.ua).

Среди погибших трое детей: 6-летняя девочка и подростки 11 и 17 лет, уточняют в ОВА. Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет. Разбор завалов продолжается.

Журналисты добавили, что российский удар унес также жизнь полуторагодовалого мальчика.

Как сообщает «Свои Кривой Рог», речь идет о семье Артема и Елены Вороновых, воспитывавших десятерых детей. Артему было 47 лет, Елене — 41. Вместе с ними в доме находились семеро детей.

17-летний Марк учился на железнодорожника в Кривом Роге.

Также в доме находились школьники: Доминика (15 лет), Виорика (14 лет), Захарий (12 лет), Азарий Илай (11 лет), Вероника (10 лет) и 6-летняя Эмилия.

Кроме того, с ними находился полуторагодовалый внук Артём — сын старшего сына семьи, который сейчас служит в армии.

Старшая дочь Вороновых и ещё один сын сейчас находятся за границей. Также в семье есть бабушка.

После проведения генетических экспертиз, отметил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, «могут быть еще плохие новости».

Жителька поселка Людмила рассказала «Суспільне Дніпро», что сначала они с мужем услышали взрывы, а затем позвонили родители и сообщили о попадании в соседний с ними дом.

«Погибла вся семья, а соседний дом завален, под завалами оказались дети. Они, слава Богу, живы. Мы поехали помогать. Там уже было много людей, они доставали детей. А в том доме, где жила многодетная семья — из девяти человек, если я не ошибаюсь, все погибли, потому что дома больше нет», — цитирует издание женщину.

31 июля в городе Кривой Рог объявлено днем траура по погибшим, сообщил Вилкул.

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