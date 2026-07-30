Российская ракета убила многодетную семью в Кривом Роге

Российская ракета убила многодетную семью в Кривом Роге1
- 30.07.2026, 15:09
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Погибли родители, дети и внук.
В пригороде Кривого Рога, в поселке Радушное, в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом многодетной семьи погибли родители, их дети и полуторагодовалый внук.
Об этом сообщили глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, а также ряд изданий, в частности «Свои Кривой Рог» и телеканал «Первый городской» (one.kr.ua).
Среди погибших трое детей: 6-летняя девочка и подростки 11 и 17 лет, уточняют в ОВА. Еще восемь человек получили ранения, среди них двое детей — мальчики 6 и 15 лет. Разбор завалов продолжается.
Журналисты добавили, что российский удар унес также жизнь полуторагодовалого мальчика.
Как сообщает «Свои Кривой Рог», речь идет о семье Артема и Елены Вороновых, воспитывавших десятерых детей. Артему было 47 лет, Елене — 41. Вместе с ними в доме находились семеро детей.
17-летний Марк учился на железнодорожника в Кривом Роге.
Также в доме находились школьники: Доминика (15 лет), Виорика (14 лет), Захарий (12 лет), Азарий Илай (11 лет), Вероника (10 лет) и 6-летняя Эмилия.
Кроме того, с ними находился полуторагодовалый внук Артём — сын старшего сына семьи, который сейчас служит в армии.
Старшая дочь Вороновых и ещё один сын сейчас находятся за границей. Также в семье есть бабушка.
После проведения генетических экспертиз, отметил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, «могут быть еще плохие новости».
Жителька поселка Людмила рассказала «Суспільне Дніпро», что сначала они с мужем услышали взрывы, а затем позвонили родители и сообщили о попадании в соседний с ними дом.
«Погибла вся семья, а соседний дом завален, под завалами оказались дети. Они, слава Богу, живы. Мы поехали помогать. Там уже было много людей, они доставали детей. А в том доме, где жила многодетная семья — из девяти человек, если я не ошибаюсь, все погибли, потому что дома больше нет», — цитирует издание женщину.
31 июля в городе Кривой Рог объявлено днем траура по погибшим, сообщил Вилкул.