В Беларусь идет жара 30.07.2026, 14:54

До +35.

В пятницу, 31 июля, в Беларуси синоптики Белгидромета обещают небольшую облачность без осадков. Ночью ветер будет неустойчивым по направлению, днём подует слабый южный.

Ночная температура составит от +10 градусов на востоке страны до +18 на западе. Днём воздух прогреется до 26-32 градусов, на юго-западе — до 34 градусов тепла, а местами в Брестской области столбики термометров могут подняться до +35. По этому дню объявлен оранжевый уровень опасности.

В субботу, 1 августа, облачность будет переменной. Ночью в отдельных районах северо-запада, а утром и днём преимущественно на северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днём на севере страны местами возможны сильные ливни. Ветер южных направлений будет умеренным, местами порывистым, а во время гроз днём — сильным и порывистым.

Ночью температура составит 12-19 градусов тепла, на западе — до 21 градуса. Днём воздух прогреется от +25 градусов на севере Беларуси до +37 на юго-западе. В Минске столбики термометров днём покажут 30-32 градуса. На этот день объявлен красный уровень опасности.

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