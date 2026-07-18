ВСУ нанесли массированный удар по энергетике россиян 18.07.2026, 18:46

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Мадяр сообщил о поражении 83 энергоузлов оккупантов.

С 1-го по 18 июля Силы беспилотных систем ВСУ поразили 83 энергоузла в оперативной глубине противника. Об этом 18 июля в Facebook сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

По словам Бровди, только за последние 72 часа под удар попали еще 12 объектов.

Среди пораженных целей – электроподстанции и энергообъекты во временно оккупированном Крыму («Коктебель», «Керченская», «Черноморская», «Кубань-Крым», «Камыш-Бурун»), в Мариуполе («Азовская»), в Луганской и Херсонской областях.

Российские СМИ сегодня писали, что оккупационные власти Крыма перестали публиковать подробную информацию об отключениях электроэнергии в городах и районах полуострова.

Как подчеркнул командующий СБС, операция продолжается бессрочно.

«Мы устоим. Москва ляжет. Крым накормим и восстановим», – добавил Бровди.

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