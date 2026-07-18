Жестокая справедливость настигла Россию 2 Карина Кокрэлл-Ферре

18.07.2026, 19:09

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Карина Кокрэлл-Ферре

Теперь речь идет уже не о величии, а о выживании.

Произошла важная трансформация. Слушаю сегодня записанные в РФ уличные опросы и с удивлением замечаю: для многих эта война уже «не до жиру, быть бы живу», хотя ритуальные фразы «о непременной победе над НАТО» еще произносятся.

Но, кажется, впервые россияне осознали ранее ускользающие «цели СВО», ранее даваемые вождем таинственными намеками с трикстерской кривой ухмылкой, чуть ли не с подмигиванием и уверениями, что «все идет по плану».

Секрет Полишинеля раскрыт, несмотря на регулярные экранные сессии само- и просто гипноза.

Получилось, что захватническая война, начавшаяся для РФ как война ПРИРАЩЕНИЯ ценностей, что материальных — чужих территорий, чужого имущества, что нематериальных: доминирования над слабым Западом, возвращенного «величия», политического веса в мире и на пост-советском пространстве, которая мыслилась для Украины как трагически экзистенциальная война одних лишь ПОТЕРЬ (и не переставшая ею быть), ТРАНСФОРМИРОВАЛАСЬ в экзистенциальную войну ПОТЕРЬ и для самого захватчика. Похоже, «контуры победы» для путинской РФ ВПЕРВЫЕ обрели конкретность: это выжить. Не потерять до точки невозврата. Не довоеваться до этой точки.

Публично отказывается признавать эту трансформацию «целей СВО» пока один, инициатор войны.

У меня давно не идет из головы эта чудовищная фотография. Украина. Результат российского обстрела. Возможно, Харькова, или любого другого города Украины.

Я начинаю думать, что справедливость все-таки есть. Жестокая, не разбирающая, но есть.

Почти двенадцать лет так невыносимо было думать иначе…!

Карина Кокрэлл-Ферре, Facebook

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