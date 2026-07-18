В Беловежской пуще проведут многодневный «Зубр-фест»
- 18.07.2026, 20:51
Организаторы обещают мастер-классы, экскурсии, научные дискуссии и фудкорты.
В национальном парке «Беловежская пуща» в конце сентября планируют провести многодневный «Зубр-фест». Занимаются им «Управление делами» диктатора Лукашенко и Брестский облисполком – и это на фоне лета, за которое в Беларуси один за другим отменили целый ряд независимых фестивалей.
О планах рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик на встрече с министром лесного хозяйства Татарстана, передает пропагандистское издание БелТА.
Фестиваль, который задумывается как «имиджевый проект», рассчитан на несколько дней: сейчас для него готовят площадку и программу. В управлении идеологии подчеркивают, что образ зубра «занимает центральное место в культуре Брестского региона» и является самым узнаваемым символом для местных жителей.
Организаторы обещают соединить семейный и активный отдых с научной частью: в программе – творческие площадки, мастер-классы, воркшопы, семейные локации, научные дискуссии и деловые переговоры, тематические экскурсии, фотоохота и трекинг.
Работать будут фудкорты с акцентом на аутентичную национальную кухню и локальные продукты. На фестиваль планируют пригласить представителей разных регионов, где живут зубры, чтобы обсудить сохранение популяции этого краснокнижного животного. К фестивалю в пуще обновляют инфраструктуру: завершается строительство научного центра, запланирован новый дом Деда Мороза.