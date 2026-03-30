В Беларуси отменили еще один музыкальный фестиваль 7 30.03.2026, 15:08

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Festiwow стал уже третьим крупным опен-эйром, который не состоится.

Год назад белорусы радовались массовому возвращению в страну больших музыкальных фестивалей, но, как оказалось, это то самое хорошее, которого будет «понемножку», сообщает Onlíner. Волна отмен опен-эйров продолжается: вслед за Wostrau и Lidbeer грустные новости сообщил Festiwow. Причины — все те же, «не зависящие от организаторов».

— Мы до последнего верили, что получим разрешение на проведение нашего фестиваля, но увы, закон есть закон. Мы очень надеемся и верим, что еще встретимся с вами! Спасибо, что были с нами эти два года, — говорится в соцсетях Festiwow.

Организаторы также рассказали, что фестиваль сорвался буквально в последний момент: договоры с артистами уже были подписаны, со дня на день должны были стартовать продажи билетов.

Festiwow проходил на минском стадионе «Динамо» в 2024 и 2025 году — на сцене выступали многие актуальные артисты из стран СНГ: Saluki, Zoloto, Toxi$, Cream Soda, «Моя Мишель», «Три дня дождя» и другие.

Это уже третий крупный белорусский фестиваль, сообщивший об отмене в 2026-м. Ранее организаторы несвижского опен-эйра Wostrau, объясняя причины, ссылались на постановления Совета Министров «О реестре организаторов культурно-зрелищных мероприятий» и «отсутствие возможности привозить зарубежных артистов самостоятельно».

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