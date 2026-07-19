Финал чемпионата мира по футболу покажут в минском кинотеатре 19.07.2026, 2:34

В стоимость входят безлимитные напитки и закуски.

В Минске финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года можно будет посмотреть не только в фан-зоне, но и в кинозале, пишет Onlíner. Такое решение приняли в плейбаре HEROES после того, как все места на основной площадке были забронированы.

Трансляция пройдет вечером 19 июля одновременно в самом заведении и в одном из кинозалов. Организаторы объяснили, что открыли дополнительную площадку из-за большого количества желающих попасть на просмотр.

Стоимость просмотра — 150 рублей. В нее включены безлимитные напитки и закуски на протяжении всей трансляции, а также обслуживание официантом.

По словам представителей HEROES, места на основной площадке были забронированы примерно за месяц до финала, после чего было принято решение организовать дополнительный показ, чтобы принять больше болельщиков.

Напомним, в финале чемпионата мира за титул поборются сборные Аргентины и Испании.

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