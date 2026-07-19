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Саудовский фонд покупает игрового гиганта Electronic Arts

  • 19.07.2026, 3:45
Саудовский фонд покупает игрового гиганта Electronic Arts

Стоимость рекордной сделки составит $55 миллиардов.

Консорциум инвесторов во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии может вот-вот получить одобрение от Евросоюза на покупку гиганта игровой индустрии Electronic Arts за 55 миллиардов долларов. Если сделка будет завершена, она станет крупнейшим в истории выкупом компании с привлечением займа.

По данным Reuters, Европейская комиссия намерена одобрить сделку без дополнительных условий в рамках антимонопольной проверки. Предварительное решение ожидается 22 июля, а официальное должны вынести до 30 июля 2026 года.

Сделка по покупке Electronic Arts тянется еще с сентября 2025 года, когда консорциум объявил о намерении купить владельца брендов EA Sports FC, The Sims, Battlefield и Need for Speed. Издатель входит в тройку крупнейших игроков индустрии наряду с Activision Blizzard и Take-Two. В декабре 2025-го акционеры EA одобрили продажу за $55 млрд.

Для Саудовской Аравии покупка одного из крупнейших игровых издателей мира является важным шагом в реализации стратегии диверсификации экономики. Королевство активно инвестирует в игровые студии, киберспорт и туристическую отрасль, стремясь снизить зависимость от нефтяных доходов.

Для самой EA такая сделка может означать более гибкий подход к разработке игр, считают эксперты. Без давления со стороны инвесторов и необходимости ежеквартально отчитываться о финансовых показателях студии смогут сосредоточиться на улучшении качества и развитии своих игр.

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