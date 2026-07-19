Саудовский фонд покупает игрового гиганта Electronic Arts 19.07.2026, 3:45

Стоимость рекордной сделки составит $55 миллиардов.

Консорциум инвесторов во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии может вот-вот получить одобрение от Евросоюза на покупку гиганта игровой индустрии Electronic Arts за 55 миллиардов долларов. Если сделка будет завершена, она станет крупнейшим в истории выкупом компании с привлечением займа.

По данным Reuters, Европейская комиссия намерена одобрить сделку без дополнительных условий в рамках антимонопольной проверки. Предварительное решение ожидается 22 июля, а официальное должны вынести до 30 июля 2026 года.

Сделка по покупке Electronic Arts тянется еще с сентября 2025 года, когда консорциум объявил о намерении купить владельца брендов EA Sports FC, The Sims, Battlefield и Need for Speed. Издатель входит в тройку крупнейших игроков индустрии наряду с Activision Blizzard и Take-Two. В декабре 2025-го акционеры EA одобрили продажу за $55 млрд.

Для Саудовской Аравии покупка одного из крупнейших игровых издателей мира является важным шагом в реализации стратегии диверсификации экономики. Королевство активно инвестирует в игровые студии, киберспорт и туристическую отрасль, стремясь снизить зависимость от нефтяных доходов.

Для самой EA такая сделка может означать более гибкий подход к разработке игр, считают эксперты. Без давления со стороны инвесторов и необходимости ежеквартально отчитываться о финансовых показателях студии смогут сосредоточиться на улучшении качества и развитии своих игр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com