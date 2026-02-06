В Беларуси отменили еще один ежегодный музыкальный фестиваль 8 6.02.2026, 12:27

Из-за решения чиновников.

Фестиваль WOSTRAU, который проходил ежегодно в Несвиже, в 2026 году не состоится. От его проведения отказались организаторы.

Они заявили, что после решения Совмина не смогут заниматься организацией фестиваля на должном уровне, пишет издание Telegraf.news.

«Вступление в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2025 г. № 454 "О реестре организаторов культурно-зрелищных мероприятий" и отсутствие у нас возможности привозить зарубежных артистов самостоятельно делают для нас проведение фестиваля невозможным на том уровне, к которому мы с вами привыкли и который считаем для себя правильным», — пояснили организаторы.

В упомянутом правительственном постановлении было обнародовано положение о реестре организаторов культурно-зрелищных мероприятий. Там определено, какие субъекты обязаны быть включены в реестр, а также — какие требования и процедуры необходимо соблюдать. Проводить культурно-зрелищные мероприятия с участием белорусских или зарубежных исполнителей могут только организаторы, внесенные в такую базу данных.

