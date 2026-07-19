В Шкловском районе утонул 11-летний мальчик 19.07.2026, 5:14

Фото: СК

Ребенок поскользнулся на откосе и упал в водоем.

Все случилось днем 18 июля в деревне Троица Шкловского района. 11-летний мальчик вместе с другом катался на велосипедах. Потом они направились к дамбе.

Один из ребят начал спускаться по откосу к воде, поскользнулся и упал в водоем, сообщает Следственный комитет.

Мальчик не выплыл, его тело обнаружили спасатели в ходе поисковых мероприятий. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось.

— Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проводится осмотр, опрашиваются родственники и очевидцы, — сообщает Следственный комитет и добавляет, что по этому факту проводится проверка.

Фото: СК

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