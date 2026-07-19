В Шкловском районе утонул 11-летний мальчик
- 19.07.2026, 5:14
Ребенок поскользнулся на откосе и упал в водоем.
Все случилось днем 18 июля в деревне Троица Шкловского района. 11-летний мальчик вместе с другом катался на велосипедах. Потом они направились к дамбе.
Один из ребят начал спускаться по откосу к воде, поскользнулся и упал в водоем, сообщает Следственный комитет.
Мальчик не выплыл, его тело обнаружили спасатели в ходе поисковых мероприятий. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось.
— Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проводится осмотр, опрашиваются родственники и очевидцы, — сообщает Следственный комитет и добавляет, что по этому факту проводится проверка.