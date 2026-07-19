Кадыров призвал ударить по странам НАТО 19.07.2026, 4:54

Глава Чечни потребовал начать военную операцию из-за поддержки Украины.

России следует начать военную операцию против стран НАТО, которые поставляют оружие, передают разведданные и оказывают другую поддержку Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим, значит, настало время… взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки. Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине. Пора открыть огонь, и делов-то!» — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, сейчас Россия «ведет щадящие боевые действия», и этот подход нужно менять, поскольку страны НАТО понимают «только язык силы». «Как только мы отпустим тормоза нашей боевой машины, как только наши жернова начнут молоть их кости, все западные лидеры выстроятся в очередь, чтобы выразить свои глубокие извинения», — отметил Кадыров. Он добавил, что отряды чеченского спецназа готовы выдвинуться в любом указанном Владимиром Путиным направлении и «буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности», чтобы земля «пылала под ногами врагов России».

Страны НАТО на июльском саммите в Анкаре обязались выделить Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году и не менее такой же суммы в 2027-м. В итоговой совместной декларации Альянса подчеркивалось, что Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность, а союзники подтверждают свою «непоколебимую поддержку» страны в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.

Тогда же президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву технологии для производства комплексов ПВО Patriot, способных сбивать баллистические ракеты. Источники Financial Times утверждали, что также американцы снабжают ВСУ разведданными для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Сам Трамп говорил, что такие атаки могут приблизить окончание войны.

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