США понесли потери после иранской атаки в Иордании
- 19.07.2026, 6:16
Двое военнослужащих погибли, еще один пропал без вести.
В результате ракетных обстрелов и атак иранских беспилотников в Иордании в пятницу погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести, сообщило Центральное командование США (Centcom).
По его данным, четверо американских военнослужащих были эвакуированы в больницы Иордании, но впоследствии выписаны. Остальные, получившие незначительные травмы, вернулись к исполнению обязанностей.
Ранее иорданские военные заявили, что перехватили 10 иранских ракет, выпущенных в их воздушное пространство за ночь.
В ночь на субботу американские военные нанесли новую серию ударов по целям в Иране. Как заявило Центральное командование США, это была седьмая подряд ночь ударов с тех пор, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует.