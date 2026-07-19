США понесли потери после иранской атаки в Иордании 19.07.2026, 6:16

Двое военнослужащих погибли, еще один пропал без вести.

В результате ракетных обстрелов и атак иранских беспилотников в Иордании в пятницу погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести, сообщило Центральное командование США (Centcom).

По его данным, четверо американских военнослужащих были эвакуированы в больницы Иордании, но впоследствии выписаны. Остальные, получившие незначительные травмы, вернулись к исполнению обязанностей.

Ранее иорданские военные заявили, что перехватили 10 иранских ракет, выпущенных в их воздушное пространство за ночь.

В ночь на субботу американские военные нанесли новую серию ударов по целям в Иране. Как заявило Центральное командование США, это была седьмая подряд ночь ударов с тех пор, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует.

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