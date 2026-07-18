ВСУ нашли новую тактику штурма российских позиций 18.07.2026, 20:29

Штурмовые группы работают парами и постоянно контролируют небо.

Война беспилотников все сильнее меняет тактику украинских военных на передовой, в частности при штурме российских позиций. Как пишет Business Insider, бойцы Сил специальных операций Украины вынуждены постоянно адаптировать подготовку и способы ведения боя, ведь угроза с воздуха стала одним из ключевых факторов на фронте.

Как пояснил журналистам оператор 4-го полка рейнджеров ССО с позывным «Гур», который является заместителем командира небольшого подразделения, за последние годы тренировки спецназовцев претерпели существенные изменения. По его словам, раньше основное внимание уделялось выживанию под артиллерийскими ударами, однако теперь значительная часть подготовки посвящена именно борьбе с беспилотниками.

Кроме того, по словам военного, украинские спецназовцы регулярно отрабатывают проникновение небольшими группами.

Во время учений вместе со штурмовыми группами работают операторы дронов, которые создают условия, максимально приближенные к реальному бою. Военные учатся своевременно обнаруживать угрозу с воздуха, открывать огонь по вражеским беспилотникам, использовать укрытия и продолжать движение только после того, как опасность миновала. Кроме того, во время боевой подготовки активно применяются помповые ружья, которые украинские военные считают эффективным средством «последней надежды» против FPV-дронов, в частности тех, что используют оптоволоконный канал управления.

Business Insider также описывает, как изменились непосредственно штурмы траншей. Если группа состоит из четырёх военных, она движется парами: первый боец контролирует траншею, а второй, находясь на расстоянии нескольких метров позади, непрерывно следит за небом. В случае появления российского беспилотника они открывают огонь из штатного оружия или помпового ружья.

Когда первая пара достигает траншеи и начинает её зачистку, вторая обеспечивает прикрытие, после чего также продвигается вперёд. По словам «Гура», независимо от этапа операции по крайней мере один военный постоянно контролирует воздушное пространство.

Собеседник издания подчеркнул, что это правило остается неизменным на протяжении всей операции: «Кто-то всегда должен следить за небом. Это нужно делать постоянно».

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