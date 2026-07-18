В Беларусь едет еще один африканский диктатор 2 18.07.2026, 20:24

1,008

Даниэл Шапу

Фото: VCG

Даниэл Шапу пришел к власти после кровавого подавления протестов.

Президент Мозамбика Даниэл Шапу планирует посетить Беларусь, сообщает пропагандистское издание БелТА. Режимы намерены подписать пакет документов о сотрудничестве.

О визите договорились через главу белорусского МИД Максима Рыженкова, который впервые в истории двусторонних отношений отправился в Мозамбик.

17 июля министр иностранных дел режима провел встречи с высокопоставленными африканскими чиновниками и руководителями ведомств, а 18 июля — переговоры с лидером Мозамбика.

Рыженков передал Даниэлу Шапу личное послание от диктатора Александра Лукашенко с приглашением посетить Беларусь с официальным визитом. Оно было принято.

Мозамбикский лидер поручил Министерству иностранных дел и сотрудничества начать подготовку визита.

Даниэл Шапу пришел к власти после спорных выборов, сопровождавшихся обвинениями в масштабных фальсификациях и жестоким подавлением протестов, в результате которого погибли сотни людей.

Таким образом, режим Лукашенко продолжает искать союзников среди авторитарных правителей, оказавшихся в международной изоляции из-за репрессий и сомнительных выборов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com