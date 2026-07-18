В Беларусь едет еще один африканский диктатор2
- 18.07.2026, 20:24
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Даниэл Шапу пришел к власти после кровавого подавления протестов.
Президент Мозамбика Даниэл Шапу планирует посетить Беларусь, сообщает пропагандистское издание БелТА. Режимы намерены подписать пакет документов о сотрудничестве.
О визите договорились через главу белорусского МИД Максима Рыженкова, который впервые в истории двусторонних отношений отправился в Мозамбик.
17 июля министр иностранных дел режима провел встречи с высокопоставленными африканскими чиновниками и руководителями ведомств, а 18 июля — переговоры с лидером Мозамбика.
Рыженков передал Даниэлу Шапу личное послание от диктатора Александра Лукашенко с приглашением посетить Беларусь с официальным визитом. Оно было принято.
Мозамбикский лидер поручил Министерству иностранных дел и сотрудничества начать подготовку визита.
Даниэл Шапу пришел к власти после спорных выборов, сопровождавшихся обвинениями в масштабных фальсификациях и жестоким подавлением протестов, в результате которого погибли сотни людей.
Таким образом, режим Лукашенко продолжает искать союзников среди авторитарных правителей, оказавшихся в международной изоляции из-за репрессий и сомнительных выборов.