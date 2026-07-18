Президент Аргентины отказался лететь на финал ЧМ-2026 1 18.07.2026, 19:42

Хавьер Милей

Фото: Bloomberg

Хавьер Милей решил не нарушать счастливый ритуал сборной.

Президент Аргентины Хавьер Милей не будет присутствовать на финале чемпионата мира 2026 года против Испании, который состоится на стадионе Метлайф в штате Нью-Джерси.

Милей решил остаться в Аргентине из-за суеверий, сообщает The Athletic. Все предыдущие матчи своей сборной он смотрел из президентской резиденции в Оливосе и хочет сохранить эту традицию, поскольку аргентинцы выиграли все семь игр на пути к финалу.

Президент объяснил, что во время турнира соблюдает определенные ритуалы. В частности, он постоянно надевает куртку с логотипом нефтяной компании.

«Поскольку холодно, а отопление я не включаю, то ношу куртку нефтяной компании. В день матча со Швейцарией мне стало очень жарко, я ее снял — и нам тут же забили. Потом снова надел ее и больше не снимал», — рассказал Милей.

Суеверия распространены в аргентинском футболе. Главный тренер сборной Лионель Скалони ранее признавался, что всегда выходит на поле с правой ноги, а Лионель Месси, Родриго Де Поль и президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапия перед ключевыми матчами традиционно делают совместное фото, которое считают счастливым талисманом.

Матч Испания — Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по минскому времени.

Испания попытается во второй раз в истории стать чемпионом мира по футболу, а Аргентина претендует на свое четвертое золото. Команда Лионеля Скалони — действующий чемпион мира: она обыграла Францию в финале турнира в Катаре в 2022 году.

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