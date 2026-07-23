Казахстан вынудили резко сократить добычу нефти

Казахстан вынудили резко сократить добычу нефти2
- 23.07.2026, 14:12
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Причина — атаки украинских дронов на российские танкеры.
Добыча нефти в Казахстане резко сократилась после остановки отгрузок через Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который проходит более 80% экспорта казахстанской нефти. Причиной стали атаки беспилотников на танкеры возле российского участка терминала, после чего консорциум временно прекратил прием сырья, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
На крупнейшем нефтяном месторождении страны Тенгиз, оператором которого является консорциум во главе с американской Chevron, производство в среду снизилось более чем в два раза — примерно до 406 тысяч баррелей в сутки против июльского среднего показателя около 925 тысяч баррелей.
Общая добыча нефти и конденсата в Казахстане упала до 1,63 млн баррелей в сутки, тогда как в среднем за июль показатель составлял около 2,07 млн баррелей.
«Приостановка отгрузок усиливает тревогу на рынке», — отмечают источники, поскольку перебои происходят на фоне уже существующего давления на мировые поставки из-за конфликта на Ближнем Востоке.
КТК считается одним из ключевых нефтяных маршрутов мира: через его систему проходит около 2% глобальных поставок нефти. Любые длительные перебои могут оказать влияние на цены и доступность сырья на международном рынке.
Российская сторона заявила, что атаки на объекты КТК были проведены Украиной. Киев официальных комментариев по этому поводу не предоставил.
Министерство энергетики Казахстана и Chevron пока не раскрыли подробности ситуации. Рынок ожидает, насколько быстро удастся восстановить экспортные операции и вернуть добычу крупнейших месторождений страны к прежним объемам.