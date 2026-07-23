Почему узбеки отказались работать в Беларуси 23.07.2026, 14:45

Журналисты сравнили зарплаты в России, Европе и Южной Корее.

После жалоб узбекских работников на условия труда в Беларуси «Белсат» посмотрел, сколько можно заработать в самом Узбекистане и какие зарплаты мигрантам обещают в России, Южной Корее и некоторых странах Европы. Оказалось, что доходы могут быть в несколько раз выше, чем в Беларуси, хотя и там обещания работодателей не всегда совпадают с действительностью.

Сколько зарабатывают в Узбекистане

По данным статистического ведомства Узбекистана, в первом квартале 2026 года средняя зарплата в стране составила 6,83 млн сумм (около $ 565 по текущему курсу). По отраслям разбежка очень большая. Больше всего зарабатывают в финансовой и страховой деятельности ($ 1541), сфере информации и связи ($ 1370), а также госуправлении и обороне, обязательном социальном обеспечении ($ 954,43).

Самые низкие зарплаты в образовании ($ 382,65), здравоохранении и соцуслугах ($ 340,85) и сельском, лесном и рыбном хозяйстве ($ 290).

Под новостью о средней зарплате люди удивляются, где этот параллельный Узбекистан, где столько зарабатывают.

«Скиньте локацию этого Узбекистана, там жить хочу», – пишут в комментариях.

При этом уйти миллионы сумов могут очень быстро. UzNews опубликовала видеоопрос, где у людей спросили, на что они тратят деньги. Один парень рассказал, что больше всего тратит на еду и такси, причем на такси у него уходит 2 млн сумов (около $ 165) или почти треть средней зарплаты.

Другой рассказывает, что на правильном питании только на завтрак в заведении уходит 80 тысяч сумов ($ 6,6).

«В месяц бывает баксов 200–300 уходит на поесть только», – добавляет третий.

Одна девушка рассказала, что $ 600–700 в месяц тратит на одежду.

Некоторые в комментариях замечают, что видео снято на аллее в центре Ташкента, на «Бродвее».

«Бродвей – это не Узбекистан», – указывает комментатор на разницу в уровне жизни в столице и других регионах.

Фото: Deposit / East News

Сколько узбеки могут заработать в России?

Поскольку в Узбекистане активно прирастает население, а молодым людям сложно найти работу с достойной оплатой, многие ищут способ заработать за рубежом.

Самым популярным направлением для трудовых мигрантов из Узбекистана является Россия. По данным заместителя советника президента Узбекистана Рахима Хакимова, там временно трудоустроены около 1,3 млн узбеков. Только в 2025 году около 106 тысяч граждан Узбекистана поехали работать в Россию в рамках организованного набора, то есть по такому же механизму, как они были направлены в Беларусь в начале июля.

Отмечается, что около 50 тысяч человек попали на крупные предприятия, в том числе «Газпром», «Лукойл», «Камаз», «АвтоВАЗ», Ozon и SPAR.

Если искать вакансии самостоятельно, то в России можно найти много вакансий для работников из стран СНГ. Иногда в них отдельно упоминается Узбекистан. Зачастую эти вакансии связаны с ручным трудом, но можно неплохо заработать, если условия соответствуют действительности.

Например, в Новосибирске ищут работника склада без опыта. Обещают 4–7 тысяч российских рублей за смену. Если в месяце 22 смены, то это 88–154 тысячи российских рублей (около $ 1120–1960). Из бонусов – оплата транспорта до работы.

В Московской области нужен сборщик на производство также без опыта работы на зарплату 100–220 тысяч российских рублей (около $ 1270–2810). Среди прочего гражданам Узбекистана обещают помощь с жильем и документами.

Разнорабочим на стройке в Москве предлагают от 180 тысяч российских рублей (около $ 2300).

«Что получают работники: униформа, проживание, медицинская страховка, питание, зоны отдыха, транспорт к работе, подарки детям на праздники, обучение, компенсация проезда с работы», – говорится в описании вакансии.

Горничным в отеле Санкт-Петербурге готовы платить от 120 тысяч российских рублей ($ 1530) плюс питание. В вакансиях подчеркивается, что это стабильная работа с «белой» зарплатой и оплатой всех страховых взносов, в том числе для граждан Узбекистана.

Правда, в России трудовые мигранты могут подвергаться нападкам силовиков, особенно в связи с ужесточением миграционной политики в 2024 году в связи с терактом в «Крокус Сити Холл». В 2025 году посольство Узбекистана в Москве даже направило ноту в МИД России из-за жесткого рейда в общежитии для мигрантов.

Фото: Sefa Karacan / Anadolu / Abaca / East News

Узбеки в Южной Корее

Еще одно популярное направление для узбеков – это Южная Корея. На начало 2026 года их в Южной Корее было 100 тысяч человек, рассказал посол Узбекистана в Корее Алишер Абдусаломов. Правда, 9% из них перешли на нелегальную работу и теперь Южная Корея грозит прекратить выдачу виз.

В Южной Корее можно неплохо заработать. Например, в 2024 году Агентство миграции Узбекистана рассказало, что впервые 100 тысяч узбеков будут привлечены к отбору на работу в Южной Корее.

Тогда набирались сотрудники на производство (22,3 тысячи вакансий), сельское хозяйство (6,9 тысяч вакансий), гостиничный и ресторанный бизнес (5,4 тысячи вакансий) и в строительство (2,9 тысячи вакансий).

По данным агентства, средняя зарплата тогда составляла $ 2 000 – $ 2 500.

Правда, чтобы пройти отбор нужно было ходить на специальные курсы корейского языка и сдать экзамен.

Алишер Абдусаломов рассказал, что ежегодно Южная Корея выделяет 5 тысяч виз на сезонные работы для граждан Узбекистана, но пользуются этой возможностью около 600 человек.

Фото: Jade Gao / AFP / East News

Европа принимает все больше узбеков

На фоне роста проблем у мигрантов из Узбекистана в России, люди стали чаще ориентироваться на Европу, а власти пытаются этому способствовать, заключая соглашения с разными странами. В 2025 году Германия выделила 50 тысяч рабочих мест для узбеков. Там интересуются в том числе людьми, имеющими медицинское образование. Предварительно им тоже нужно подучить немецкий язык.

Весной 2026 года агентство миграции Узбекистана объявило о возможности приема на работу в Германии медспециалистов среднего звена по 800 вакансиям.

Чтобы пройти отбор, нужно знать немецкий язык на уровне B2 – есть специальные бесплатные десятимесячные курсы. Кроме того, обещают стипендию и бесплатное жилье.

Если человек пройдет отбор, то за 39 рабочих часов в месяц обещают зарплату € 1900, а после трех месяцев работы и подтверждения квалификации € 2500.

Фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / East News

Узбекские граждане получают информацию и предоставляют документы для трудовой миграции в миграционном агентстве Узбекистана в Ташкенте. Столкнувшись с нехваткой рабочей силы в ряде секторов, ЕС заключил соглашения с пятью государствами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном – о помощи в привлечении квалифицированных работников,

Растет число трудовых мигрантов из Узбекистана и в Литве. По данным Службы занятости, по трудовым договорам весной 2026 года там работали 11,7 тысячи узбеков, а за год их количество выросло на 29,4%. Половина всех трудовых мигрантов в Литве работает в сфере транспорта и хранения.

В начале 2026 года агентство миграции Узбекистана опубликовало несколько вакансий от частного агентства, которое ищет работников в Литву. Одно из предложений – работа на птицефабрике. Нужно будет заниматься упаковкой продукции, маркировкой и погрузкой. Платить обещают $ 1000–1700.

Также приглашали на стройку по ряду вакансий: от бетонщика до сантехника, кровельщика и так далее. Таких вакансий было 100 на зарплату от $ 1000 – в зависимости от опыта работы и квалификации.

Работодатель обещает жилье, официальное трудоустройство и возможность долгосрочной занятости. Кандидат должен взять на себя расходы на визу, авиабилет и питание.

При этом поиск работы с помощью вакансий, которые публикует агентство миграции Узбекистана и договоренности между странами еще не означает, что человек не будет обманут в своих ожиданиях в Европе, как это произошло и в Беларуси. «Радые Свабода» рассказало историю Улугбека, который был вынужден поехать на заработки в Словакию, нашел вакансию в телеграм-канале агентства, чтобы не попасть на мошенников, и все равно его опыт был негативным – он проработал всего месяц.

«В Ташкенте меня спросили: "Есть ли у вас возможность иногда работать по 12 часов в день?". Я сказал: "Да". Но когда я начал работать, узнал, что по такому графику нужно работать каждый день. Не каждый выдержит 12-часовую смену на ногах. Второе, что не говорят при трудоустройстве наших граждан в Европе: Агентство миграции не заключает прямых контрактов с работодателями, а работает с посредническими агентствами. Они забирают себе 40% зарплаты мигранта. До отправки говорят: "Будешь получать 2–3 тысячи евро в месяц". В итоге платят половину. Я стал возмущаться, что нас обманули. Это не понравилось работодателю», – рассказал Улугбек.

В июле в Беларусь приехали более 200 работников из Узбекистана. Пробыв в стране несколько дней, они рассказали, что хотят уехать из-за плохих условий: некоторых поселили в комнате, требующих основательного ремонта, а платить намеревались только $500, хотя агентство миграции утверждало, что в договорах предусмотрена зарплата $900 – $1200.

15 июля, когда жалоба разлетелась по соцсетям, вышел пресс-релиз на сайте президента Узбекистана, где он обратил внимание на положение узбекских работников в Беларуси и напомнил о необходимости выполнять договоренности. На встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 8–9 июля Александр Лукашенко обещал отличные условия узбекским работникам в Беларуси.

Позже мужчина на узбекском языке записал видеообращение, где сообщил, что это он распространял видео с жалобами, но его «не так поняли», а сейчас вообще все хорошо – в Беларуси у него есть подписанное соглашение с зарплатой в $700, а также работодатель якобы будет давать бесплатно жилье и питание.

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