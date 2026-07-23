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Украинские пограничники уничтожили вражеский «Бук-М3» стоимостью $50 миллионов

  • 23.07.2026, 14:55
Украинские пограничники уничтожили вражеский «Бук-М3» стоимостью $50 миллионов

Видеофакт.

Бойцы подразделения «Феникс» Государственной пограничной службы Украины в Донецкой области уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3». Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Известно, что такая система стоит 50 миллионов долларов.

«Пограничники подразделения «Феникс» в Донецкой области уничтожили зенитно-ракетную установку "Бук-М3" прямо на марше. Оккупанты перебрасывали технику к фронту, не скрываясь, и поплатились», - отмечается в сообщении.

Также пограничники показали видео уничтожения комплекса.

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что враг пытается расширить зону боевых действий на севере Харьковской области.

«Пограничники бригады «Гарт» на Южно-Слобожанском направлении фиксируют попытки вражеской пехоты прорваться в районе Артильного. После больших потерь в предыдущих штурмах оккупанты ищут новые участки, но пограничники уничтожают их личный состав и технику еще в начале наступления, как на украинской территории, так и в тылу противника», - заверили в сообщении.

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