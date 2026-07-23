Власти начали учения на границе с Польшей
- 23.07.2026, 15:44
Они продлятся неделю.
В Большой Берестовице на Гродненщине 23 июля стартовали учения, планируют перекрывать въезды в райцентр, сообщил райисполком со ссылкой на местную милицию.
Названные плановыми учения проводятся 23−30 июля, возможно передвижение военной техники по Большой Берестовице, ограничения по передвижению транспорта и пешеходов.
«30 июля в первой половине дня будут перекрыты два въезда в городской поселок со стороны АЗС. Просим жителей и гостей городского поселка с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты», — говорится в сообщении властей.
Отметим, что в примыкающем к Польше Берестовицком районе находится погранпереход «Берестовица — Бобровники».
Ранее сайт Charter97.org писал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский оценил угрозу нападения РФ на его страну.