Власти начали учения на границе с Польшей 23.07.2026, 15:44

Они продлятся неделю.

В Большой Берестовице на Гродненщине 23 июля стартовали учения, планируют перекрывать въезды в райцентр, сообщил райисполком со ссылкой на местную милицию.

Названные плановыми учения проводятся 23−30 июля, возможно передвижение военной техники по Большой Берестовице, ограничения по передвижению транспорта и пешеходов.

«30 июля в первой половине дня будут перекрыты два въезда в городской поселок со стороны АЗС. Просим жителей и гостей городского поселка с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты», — говорится в сообщении властей.

Отметим, что в примыкающем к Польше Берестовицком районе находится погранпереход «Берестовица — Бобровники».

Ранее сайт Charter97.org писал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский оценил угрозу нападения РФ на его страну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com