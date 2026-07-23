закрыть
23 июля 2026, четверг, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Власти начали учения на границе с Польшей

  • 23.07.2026, 15:44
Власти начали учения на границе с Польшей

Они продлятся неделю.

В Большой Берестовице на Гродненщине 23 июля стартовали учения, планируют перекрывать въезды в райцентр, сообщил райисполком со ссылкой на местную милицию.

Названные плановыми учения проводятся 23−30 июля, возможно передвижение военной техники по Большой Берестовице, ограничения по передвижению транспорта и пешеходов.

«30 июля в первой половине дня будут перекрыты два въезда в городской поселок со стороны АЗС. Просим жителей и гостей городского поселка с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты», — говорится в сообщении властей.

Отметим, что в примыкающем к Польше Берестовицком районе находится погранпереход «Берестовица — Бобровники».

Ранее сайт Charter97.org писал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский оценил угрозу нападения РФ на его страну.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич