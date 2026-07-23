Хренин внезапно прозрел 6 Telegram-канал «Письма к дочери»

23.07.2026, 12:22

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Виктор Хренин

И что, спрашивается, случилось?

Вчера генерал Хренин докладывал своему гаранту про свою обороноспособность. Ну как докладывал? Про то, кому он там докладывал, мы знаем только в пересказе генерала Хренина.

Потому что из двух соучастников доклада нам только генерала Хренина и показали. Но генерал Хренин сказал, что кое-кому его обороноспособность понравилась.

Но суть не в том, кому генерал Хренин докладывал. А суть, о чем генерал докладывал своему воображаемому гаранту.

А он докладывал, что белорусской обороноспособности внезапно ничего не угрожает. Что НАТО не лязгает гусеницами на границах. Что никто ни с какой стороны не готовится к нападению. И Украина не собирается наступать на стабильность штурмовыми минными полями.

Поэтому генерал Хренин даже не строит никаких укреплений на южных границах. На северных и западных строит, а на южных — ни Боже мой.

Короче, генерал Хренин, который рисовал кое-кому карты, откуда на Беларусь готовится нападение, внезапно обнаружил, что нападение готовится только у него в телевизоре. Кто бы мог подумать?

А как же, спрашивается, Малорита? Это получается теперь что, получается, что Малориту никто больше захватывать не будет что ли? Я уже молчу про Кобринский район. Вы ж сами обещали.

Ну то есть, буквально же месяца полтора назад генерал Хренин бился за стабильность, как лев. Говорил, что монстр НАТО уже наточил гусеницы. Что вероятность нападения «предельно высока» и что он лично не видит «никаких признаков нормализации ситуации».

Обещал ответить всеми своими «Орешниками». Тряс ядерными боеголовками во все стороны. Объяснял, что в Украине, против его героев обороны Стелы от женщин с цветами воевать вообще некому.

И куда, спрашивается, все делось? Где наш сорвиголова, рубаха-парень? Куда пропал тот бравый забияка, который на белом «Орешнике» скакал впереди всех телевизоров. За что, спрашивается, эфир проливали? Чтобы теперь не фиксировать «подготовки к каким-либо агрессивным действиям»?

И что, спрашивается, случилось? Почему украинцам вдруг «самим не нужна напряженность на границе» ? Ну, то есть, пока Россия куда-никуда еще наступала, напряженность на белорусской границе украинцам очень была нужна. Поэтому они готовились к нападению на генерала Хренина. Особенно готовились, когда российские войска были под Киевом. Уже почти даже и напали, но потом у российских войск случился жест доброй воли и нападать сразу передумали.

А теперь, когда Украина начала выносить Россию изнутри, оказалось, что никто ни к каким агрессивным действиям больше не готовится. Что на южных рубежах у генерала Хренина все спокойно.

И польская военщина, опять же, ни на какие кресы не посягает. И вообще, генерал Хренин сейчас слишком занят битвой с урожаем, чтобы заниматься еще какими-то битвами.

В общем, получается, что кроме белорусского телевизора защитить страну от воображаемой угрозы больше и некому. Хотя телевизор, конечно, старается за всех. И вот поэтому я бы фонтан телевизору все-таки заткнул.

Пока он нечаянно не втянул генерала Хренина вместе с генераловским гарантом еще в какую-нибудь напряженность. Кое-кто и так уже втянулся, что вытянуться обратно не получается.

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