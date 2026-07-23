Лукашенко заменил двух министров

Лукашенко заменил двух министров3
- 23.07.2026, 12:48
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А также послов и районных чиновников.
Лукашенко сменил руководителей двух министерств и назначил новых послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике. Об этом стало известно сегодня, 23 июля.
Министром архитектуры и строительства стал Вадим Ольшевский. До назначения он занимал должность заместителя председателя Брестского облисполкома, где курировал вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Пост министра лесного хозяйства занял Сергей Ульдинович.
Кроме того, назначены новые руководители дипломатических миссий. Послом Беларуси в Таджикистане стал Александр Худолеев, который до этого работал первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.
Послом Беларуси в Мозамбике по совместительству назначен Юрий Николайчик. Он также возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве.
Также Лукашенко согласовал назначения ряда руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.
Первым заместителем председателя Гродненского облисполкома согласован Сергей Медзвецкас. Зампредседателя Брестского облисполкома, курирующим строительство, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, станет Александр Максимчук.
Председателем Островецкого райисполкома назначен Руслан Жуковский, Слонимский райисполком возглавит Виталий Шулейко. Председателем Щучинского райисполкома станет Игорь Аверко.
Главой администрации Ленинского района Гродно назначен Владислав Гершгорин.