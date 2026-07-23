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Атомная ударная подводная лодка США прибыла в Европу

  • 23.07.2026, 13:26
Атомная ударная подводная лодка США прибыла в Европу
фото: armenpress.am

Стали известны цели ее переброски.

Американская атомная ударная подводная лодка USS Oregon класса «Вирджиния» прибыла на военно-морскую базу в Фаслейне в Шотландии.

Об этом сообщили в Военно-морских силах США.

Визит является частью планового перемещения подводной лодки в зоне ответственности Шестого флота США. Во время пребывания в Фаслейне подводная лодка пройдет плановое техническое обслуживание и пополнит запасы.

Кроме того, экипаж сможет отдохнуть после длительного пребывания в море и познакомиться с местной культурой.

Командующий оперативной группой 69 капитан Даг Саттлер поблагодарил британских партнеров за поддержку и гостеприимство.

«Особые отношения между Соединенными Штатами и Великобританией основаны на общих ценностях, взаимном доверии и единой приверженности делу морской безопасности. Наше долгосрочное партнерство с Королевским флотом имеет решающее значение для поддержания мира и стабильности в этом регионе», – сказал он.

В ВМС США отметили, что атомные подводные лодки класса «Вирджиния» благодаря своей автономности, малозаметности и выносливости способны длительное время выполнять задачи в различных районах мира, обеспечивая постоянное военно-морское присутствие.

В настоящее время USS Oregon выполняет ряд операций в зоне ответственности Шестого флота США, поддерживая цели национальной безопасности Соединенных Штатов и способствуя повышению оперативной совместимости с союзниками и партнерами по НАТО.

Штаб Шестого флота США расположен в Неаполе (Италия), а его силы обеспечивают проведение совместных морских операций для поддержания безопасности и стабильности в Европе и Африке.

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