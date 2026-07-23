«Зонтик» у Лукашенко протекает 2 23.07.2026, 8:25

1,682

В Минске больше нет никаких маневров.

Россия и Украина идут по пути военной эскалации. Эта ситуация весьма дискомфорта для официального Минска, поскольку военное обострение может затронуть Беларусь. Однако у нынешнего режима нет стратегии, позволяющей дистанцироваться, и он рассчитывает «на стечение обстоятельств», пишет политический обозреватель Валерий Карбалевич в статье для «Радые Свабода».

Год назад Кремль мог бы «продать» эту победу

В ночь с 18 на 19 июля произошел крупнейший ракетный удар по Киеву. В свою очередь, украинские военные, используя беспилотники, наносят новые удары по стратегическим целям в России. Война Российской Федерации против Украины эскалируется с возрастающей интенсивностью, причем обе стороны усиливают ее. И с каждым новым ударом перспективы мира сужаются.

Проблема в том, что ни Москва, ни Киев не могут пойти на компромисс по политическим мотивам. В этом отношении ситуация хуже, чем год назад, когда президент США Дональд Трамп пытался посадить конфликтующие стороны за стол переговоров.

В принципе, тогда Владимир Путин мог бы пойти навстречу призывам Америки и остановить боевые действия на тогдашней линии фронта. Кремль мог бы «продать» промежуточные результаты, как свою победу. Дескать, мы захватили и аннексировали новые территории с русскоязычным населением, открыли сухопутный коридор в Крым, а НАТО не смогли нас остановить. Так что мы победили.

Сегодня для Путина мир с Украиной, как поражение

Но сейчас ситуация резко изменилась. За последние полгода Россия столкнулась с серьезными проблемами. На поле боя царит апатия, проблемы с набором в армию и большой дефицит государственного бюджета. Однако главная проблема в другом. Война полностью вошла в Россию, это повлияло на образ жизни людей и стало достоянием сознания среднестатистического гражданина. Ее больше нельзя было скрывать за маской «СВО».

Сначала возникли проблемы с интернетом, которые сами власти связали с военными операциями. Украинские беспилотники начали летать по всей европейской части Российской Федерации, заходя в Москву и Санкт-Петербург. Удары по нефтеперерабатывающим заводам вызвали острый топливный кризис, возникла нехватка бензина и очереди на автозаправочных станциях.

Вокруг Крыма разворачивается особая драма. Полуостров фактически находится в полублокаде, топливный кризис приводит к нехватке электроэнергии, продовольствия и т.д. Для России Крым — это не просто территория, аннексированная силой. Это политический символ.

Захват Крыма в 2014 году ознаменовал начало политического бронзолитейного производства путинского режима. Печально известный «Крымский консенсус» стал идеологическим фундаментом российского имперского величия, на котором сейчас зиждется поддержка войны российским населением.

И вот теперь оказывается, что это приобретение символа чести превращается в «ахиллесову пяту» прямо на наших глазах. И в такой ситуации Путин не может объявить о победе. Сейчас конец войны, заключение мира будут восприниматься как обществом, так и элитой как поражение.

В то время, когда по всей стране выстраиваются очереди за бензином, а люди бегут из Крыма, компромисс, примирение будут восприниматься как принуждение России к прекращению войны. И никакая пропаганда не сможет изменить это впечатление. Путин это хорошо понимает. Для него прекращение войны сейчас стало бы политической катастрофой. Поэтому у кремлевского диктатора нет другого выбора, кроме как продолжить войну и дождаться более благоприятного момента.

Украина действует с позиции силы

С другой стороны, Украина почувствовала свою силу, не скрывает этого и пытается воспользоваться новыми обстоятельствами. Киев стал смелее на международной арене. Об этом свидетельствуют конфликты с Венгрией (во время правления Виктора Орбана), Словакией, Польшей, психологическая атака на Беларусь, открытый троллинг Владимира Зеленского в адрес Владимира Путина. Даже Дональд Трамп фактически признал, что у Украины есть «карты», и начал уделять больше внимания позиции Киева.

Президент Украины был настолько уверен в себе, что, по мнению политолога Владимира Пастухова, готов провести выборы осенью. Чтобы воспользоваться «дивидендами относительной победы». Возможно, это связано со сменой правительства в стране. В такой ситуации у Киева нет причин идти на уступки, искать компромиссы. Таким образом, позиция обеих сторон подталкивает их к военной эскалации.

«Дырявый зонтик»

Как это повлияет на Беларусь? Эта ситуация крайне неприятна для официального Минска, даже сложнее, чем в начале войны, по ряду причин. Прежде всего, в отношениях с Россией возникает множество проблем. Для Александра Лукашенко союз с Кремлем был оптимальным путем политического выживания. Конечно, огромная зависимость от России имеет свои недостатки. Москва использовала территорию Беларуси в 2022 году для нападения на Украину, не особо учитывая интересы самой Беларуси и действующего там режима.

Но, с другой стороны, Россия открыла военный зонтик над Беларусью. Было объявлено о размещении там российского ядерного оружия, ракет «Орешник». Лукашенко расценил это как гарантию своей безопасности. Как он однажды сказал: «Страну с ядерным оружием не будут бомбить».

И вот теперь выясняется, что российский зонтик протекает, Россия не может спастись, не в состоянии защитить свою территорию от украинских беспилотников. Сегодня, с военной точки зрения, Российская Федерация является для Беларуси не столько гарантией безопасности, сколько проблемой.

Эскалация конфликта через Беларусь?

Второй момент. Чтобы выйти из ситуации, в которой оказался Кремль, Путин будет стремиться к эскалации войны различными способами. Как отметил белорусский аналитик Сергей Чалы в интервью DW. Belarus, «любой сценарий эскалации подразумевает участие Беларуси: это либо применение тактического ядерного оружия, либо война живой силой и техникой, либо гибридная война со странами НАТО».

Можно спорить о том, насколько оправдан такой панический подход, но угроза более активного использования Беларуси в военных целях России остается высокой. Однако это совершенно не отвечает интересам Лукашенко. В конце концов, ввязываться в войну, которая явно не отвечает интересам России, когда сам путинский режим может находиться на грани кризиса, было бы политическим самоубийством для нынешнего белорусского режима.

Наконец, Украина сейчас действует с позиции силы. Нападение на нее с белорусской территории в 2022 году осталось безнаказанным для нынешнего режима, но этого больше не повторится. Сам Лукашенко признал, что белорусская территория теперь уязвима для украинских беспилотников.

Тактика Лукашенко

Осознает ли Лукашенко эти угрозы, или он понимает, что за последний год ситуация значительно изменилась со стратегической точки зрения, и не в его пользу? Похоже, что да. Другой момент заключается в том, что он не видит выхода. Мирная риторика, которая в последнее время стала звучать чаще, вероятно, направлена только на внутреннюю аудиторию. Недавние закрытые переговоры Лукашенко и Путина в Валдае, как можно предположить, указывают на растущую напряженность между союзниками.

Спасет ли ее Китай, лидер которого Си Цзиньпин заявил о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси? Пекин вряд ли готов воевать с соседями Беларуси, чтобы защитить режим Лукашенко. Вспомним, как осторожно Китай вел себя во время белорусско-польского пограничного конфликта 1-2 года назад.

И в Минске больше нет никаких маневров. Раньше Лукашенко, попадая в затруднительное положение, начинал освобождать политических заключенных и говорить о многовекторной политике. Но сейчас такая тактика для него не вариант. Ведь либерализация представляет для режима не меньшую угрозу, чем эскалация войны. Поэтому вся логика выживания основана на надежде: а вдруг все пройдет? Может, как-нибудь само собой рассосется?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com