Дроны массированно атакуют Крым 2 23.07.2026, 8:14

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В Ялте и Феодосии «прилетело» по энергетике оккупантов.

В ночь на 23 июля беспилотники подвергли оккупированный Крым массированной атаке. В сети сообщают о многочисленных взрывах в Феодосии, Севастополе, Евпатории и Ялте.

Под атакой дронов оказалась, в частности, энергетическая инфраструктура оккупантов. Об этом сообщил мониторинговый канал «Крымский ветер».

Ночью дроны атаковали энергетическую инфраструктуру оккупированной Феодосии | Фото: Крымский ветер

Атака на оккупированный полуостров началась около 01:00. Сначала взрывы и стрельбу слышали в Феодосии, а спустя некоторое время OSINT-аналитики зафиксировали серию мощных взрывов и пролет большого количества дронов в Ялте.

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что в Феодосии под ударом могла оказаться местная электрическая подстанция.

«Вероятно, попали в электроподстанцию в Корабельном переулке. Это ПС 110/10/0,4 кВ (ТП-1106 «Восток»)», — пишет «Крымский ветер».

Кадры ночной атаки дронов на Феодосию и Ялту

Около 03:00 аналитики сообщили, что под Феодосией, возможно, произошло ещё одно попадание. По предварительным данным, могла быть атакована подстанция 110/35/6 кВ «Приморская».

OSINT-канал Exilenova+ также сообщал об атаке дронов и ударах по энергетической инфраструктуре в оккупированной Ялте. По данным аналитиков канала Supernova+, в Ялте также могла быть атакована электрическая подстанция.

На момент публикации официальных подтверждений ударов по указанным энергетическим объектам не было.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в эту ночь город подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Он написал, что в Балаклавском районе российской ПВО удалось якобы сбить как минимум 4 дрона.

В то же время «Крымский ветер» высказал предположение, что в Севастополе дроны могли атаковать позицию ПВО в районе Балаклавской ТЭС. Там была слышна серия взрывов, а затем — детонация. Однако официальных комментариев по этому поводу нет.

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