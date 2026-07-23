Первая за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут 3 23.07.2026, 8:51

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Стали известны первые подробности.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели первую с сентября прошлого года очную встречу на полях саммита АСЕАН в Маниле. Переговоры продлились всего 35 минут, сообщает «Интерфакс». С российской стороны на них присутствовал замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин, а также постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской — замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.

Перед встречей Лавров заявил, что переговоры будут посвящены Украине и договоренностям Анкориджа, которые, как утверждал Кремль, были достигнуты Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. «Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо всем теперь уже известны», — сказал Лавров. Рубио также сообщил, что на встрече планирует обсудить войну в Украине. «Мы считаем, что для России было бы хорошо, если бы война закончилась, поэтому мы поднимем этот вопрос», — отметил глава Госдепа. Он добавил, что конфликт мешает Вашингтону и Москве «найти точки соприкосновения по другим вопросам».

На переговорах с Рубио Лавров мог придерживаться более жесткой позиции Кремля, который, по данным источников Bloomberg в Москве, решил отказаться от идеи «обмена территориями» с Киевом. Как утверждали собеседники агентства, Путин больше не намерен возвращать Киеву участки Сумской и Харьковской областей и собирается сохранить их под своим контролем как «буферную зону».

При этом источники Bloomberg уточнили, что Путин по-прежнему верит в возможность захвата всего Донбасса до конца текущего года. В то же время собеседники агентства в Минобороны РФ назвали такие сроки чересчур оптимистичными и посчитали более реальным завершение войны лишь в 2027 году.

До этого Лавров обвинил США в нарушении договоренностей Анкориджа, а также подчеркивал, что Москва не намерена останавливать войну на текущей линии фронта. Он также не исключал, что встреча Путина и Трампа на Аляске была обманом, который в конечном счете обернулся дополнительными поставками оружия Украине. Кроме того, Лавров утверждал, что в Москве больше не считают США «объективным посредником» и видят усиление санкционного давления на Россию.

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