Сразу несколько белорусских банков вводят ограничения для клиентов 1 23.07.2026, 9:34

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Появились лимиты по отдельным услугам.

С 21 июля «Белгазпромбанк» установил лимиты на пополнение своих карточек. Если это делать через терминалы «Белпочта», то потолок — 6000 белорусских рублей в сутки, а в месяц — 30 тысяч. Этот лимит действует на одну карточку. Также появилось новшество и для нерезидентов нашей страны: ограничение по пополнению расчетных карт — до 500 000 российских рублей в месяц, пишет «Зеркало».

У «Банка БелВЭБ» с 15 июля появился лимит на пополнение карточек в терминалах «Белпочта»: не больше двух операций в сутки, общая сумма по которым не может превышать 1000 белорусских рублей.

«БНБ-Банк» с 18 июля ввел лимит на пополнение карт в российских рублях — не более 5000 долларов в эквиваленте в месяц. «Ограничение действует для всех клиентов банка. Комиссии за пополнение карты нет. Если нужно внести сумму больше 5000 долларов, можно пополнить счет, к которому выпущена карта. В этом случае для нерезидентов будет действовать комиссия 5% за пополнение наличными», — уточнили в финансовом учреждении.

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