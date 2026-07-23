Россияне погрязли под Купянском из-за трех серьезных проблем 23.07.2026, 9:59

Спикер украинской бригады, которая держит оборону, раскрыл интересные факты.

21 и 22 июля российские войска провели ограниченные наступательные операции на Купянском направлении. Однако они не смогли продвинуться вперед сразу из-за нескольких причин.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики пришли к выводу, что наступление армии РФ на Купянском направлении забуксовало из-за:

плотности украинских дронов;

нехватки обученного личного состава;

дефицит бензина у российских оккупантов.

С заявлением по этому поводу уже выступил спикер украинской бригады, которая держит оборону на Купянском направлении.

По его словам, высокая плотность активности украинских беспилотников на этом участке фронта мешает армии РФ использовать значительное количество ее дронов, в частности «Ланцет» и «Молния».

На Купянском направлении воюют подразделения российского 347-го мотострелкового полка:

47-я танковая дивизия;

68-й армейский корпус;

Восточный военный округ.

Именно они столкнулись с серьезным дефицитом топлива, поэтому не могут активно использовать мотоциклы, вездеходы и пассажирские транспортные средства.

Более того, солдаты РФ не способны проводить активные наступательные операции из-за отсутствия обученного личного состава.

22 июля российский милблогер заявил, что их войска продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Борова. Однако продвинуться вперед они не смогли.

А геолокационные кадры, обнародованные накануне, показывают, как украинский МиГ-29 совершил атаку на вражеский пункт управления дронами к востоку от Куриловки. Для удара были использованы две управляемые бомбы GBU-39.

Кстати, раньше мы рассказывали, как ПВО отражала атаку РФ 23 июля и сколько целей уничтожила.

Кроме того, стало известно, что Германия и Великобритания тайно создают новейшие ракеты для поражения РФ.

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