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Крупный пожар в Варшаве уничтожил автосалон со всеми автомобилями внутри

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  • 23.07.2026, 10:33
  • 4,496
Крупный пожар в Варшаве уничтожил автосалон со всеми автомобилями внутри

Причины устанавливаются.

В Варшаве утром 23 июля произошел крупный пожар, охвативший здания автосалона и автомастерской.

Об этом, как пишет сообщает RMF 24.

Сообщение о возгорании поступило в 5:09 по местному времени (6:09 по Минску). По прибытии спасатели установили, что огонь охватил соединенные между собой автомастерскую и автосалон размерами примерно 80 на 40 метров.

В результате пожара были уничтожены строения общей площадью около 3,5 тысячи квадратных метров. К 7:00 открытый огонь удалось ликвидировать, после чего пожарные продолжили обливать водой конструкции зданий, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Очевидцы рассказали, что во время пожара слышались взрывы автомобилей. По их словам, внутри зданий сгорели все транспортные средства, а также около десяти автомобилей, припаркованных рядом.

Свидетели также сообщали о возгорании шин и аккумуляторных батарей.

Несмотря на инцидент, движение транспорта на соседнем участке скоростной трассы S8 осуществлялось в обычном режиме.

Полиция обеспечивала охрану места происшествия. Причины возникновения пожара будут установлены после завершения работы спасателей.

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