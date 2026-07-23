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Военная машина Путина истощает Россию

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  • 23.07.2026, 10:55
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Военная машина Путина истощает Россию

Сколько выдержит экономика?

Спустя более четырех лет после начала полномасштабной войны против Украины Россия несет беспрецедентные потери в живой силе, финансах и военной технике, тогда как результаты на поле боя остаются несоразмерными понесенным затратам. К такому выводу приходят авторы нового доклада Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на который ссылается News18 (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке аналитиков, с февраля 2022 года российские вооруженные силы потеряли около 1,4 миллиона человек убитыми и ранеными. При этом, несмотря на огромные затраты, продвижение российской армии не соответствует масштабу понесенных жертв.

«Москва платит беспрецедентную цену жизнями, деньгами и военными ресурсами, добиваясь лишь незначительных успехов на поле боя», — пишут авторы материала.

Положение России постепенно осложняется не только на фронте, но и внутри страны. Военные расходы оказывают все большее давление на экономику, а накопленные проблемы становятся заметнее по мере затягивания конфликта.

Тем не менее Путин не намерен менять курс. «Позиции России на поле боя становятся все более сложными, а экономическое давление усиливается, однако Путин, похоже, по-прежнему уверен, что время может сыграть на стороне Москвы», — отмечает издание.

Война вступила в новый этап, когда дальнейшая способность России вести боевые действия будет все сильнее зависеть не только от ситуации на фронте, но и от устойчивости экономики, промышленности и готовности общества нести возрастающие издержки.

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