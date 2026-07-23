Обращение к Зеленскому привело к громкому скандалу в Молдове 23.07.2026, 11:33

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Просьба о помощи закончилась публичным спором.

Мэр Кишинева Ион Чебан публично попросил президента Украины Владимира Зеленского предотвратить водный кризис в центре Молдовы. Однако после этого он сразу попал под шквал критики.

Об этом сообщает Newsmaker.

По мнению Чебана, именно Зеленский и его команда могут быстро вмешаться в ситуацию и помочь Молдове решить эту проблему.

«Я официально обращаюсь к администрации в Киеве и, в частности, к президенту Владимиру Зеленскому... Я прошу о непосредственном и личном участии в решении ситуации с водоснабжением в Молдове. Я уверен, что украинская администрация вместе с гражданами не допустит, чтобы жители Молдовы остались без воды», - заявил в обращении мэр Кишинева.

Более того, Чебан публично объявил, что не доверяет властям своей страны в этом вопросе. Он считает, что руководство Молдовы не справится с его решением.

На публичное обращение мэра к Зеленскому сразу отреагировал министр по окружающей среде Георг Хадждер.

Глава ведомства упрекнул Чебана и посоветовал ему заняться «устаревшей инфраструктурой», а также выделять средства из бюджета на водоснабжение.

«Ему было бы лучше заняться тем, что он обязан делать, и оставить эти проблемы, которые, в основном, не касаются той или иной страны, потому что речь идет об изменении климата, о воде, которая меньше накапливается в водохранилище», - заявил Хаждер.

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