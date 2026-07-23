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Вышел на свободу политзаключенный Артем Лебедько

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  • 23.07.2026, 12:15
  • 2,456
Вышел на свободу политзаключенный Артем Лебедько
Артем Лебедько
Фото: БелТА

Это сын советника Тихановской.

На свободу вышел Артем Лебедько, сын советника Светланы Тихановской Анатолия Лебедько. Об этом Анатолий сообщил в соцсетях.

В августе 2023 года Лебедько приговорили к 3,5 годам колонии по статье о финансировании «экстремистской деятельности» (статья 361-2 УК).

Силовики задержали Артема Лебедько 28 марта. Тогда суд арестовал его на 15 суток за «нецензурные выражения возле милиции». 12 апреля суд снова арестовал сына политика на 15 суток по статье о неповиновении требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП).

30 апреля стало известно, что против него завели уголовное дело.

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