Вышел на свободу политзаключенный Артем Лебедько 4 23.07.2026, 12:15

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Артем Лебедько

Фото: БелТА

Это сын советника Тихановской.

На свободу вышел Артем Лебедько, сын советника Светланы Тихановской Анатолия Лебедько. Об этом Анатолий сообщил в соцсетях.

В августе 2023 года Лебедько приговорили к 3,5 годам колонии по статье о финансировании «экстремистской деятельности» (статья 361-2 УК).

Силовики задержали Артема Лебедько 28 марта. Тогда суд арестовал его на 15 суток за «нецензурные выражения возле милиции». 12 апреля суд снова арестовал сына политика на 15 суток по статье о неповиновении требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП).

30 апреля стало известно, что против него завели уголовное дело.

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