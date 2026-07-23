ВСУ за шесть дней разрушили и повредили одну десятую мощностей Wildberries в России 4 23.07.2026, 12:33

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Последствия ударов впечатляют.

С 18 июля и по состоянию на 23 июля Силы обороны Украины вывели из строя около 8% складских помещений маркетплейса Wildberries в России, которые использовали в интересах российского ВПК. Об этом пишут российские СМИ, передает Диалог.UA ВСУ.

На данный момент украинские дроны практически полностью разрушили логистические центры Wildberries в Электростали (250 тыс. кв. м), Краснодаре (150 тыс. кв. м) и Невинномысске (120 тыс. кв. м), а также повредили комплексы в Котовске (100 тыс. кв. м) и Воронеже (100 тыс. кв. м).

Российские СМИ считают, что восстановление вышеуказанных складских комплексов может обойтись Wildberries в 35,5 млрд рублей или больше, в зависимости от повреждений объекта в Воронеже.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил «повреждение кровли склада одного из маркетплейсов» в пригороде Воронежа, но не уточнил его название.

Силы обороны Украины начали наносить удары по складам маркетплейса Wildberries в России в связи с тем, что их используют для снабжений российского военно-промышленного комплекса.

Например, по данным украинского президента Владимира Зеленского, в Электростали в Московской области на такой объект поступали подсанкционные комплектующие для БпЛА и навигационное оборудование.

В связи с этим Wildberries является законной целью для ВСУ. Украина ударами по складам Wildberries еще больше усилила давление на экономику России.

Общие потери продавцов после ударов по складам компании в Краснодаре и Невинномысске могут составить 120 млрд рублей.

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