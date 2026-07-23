Необычный случай: сириец хотел попасть из Польши в Беларусь 1 23.07.2026, 13:05

Видеофакт.

Пограничники Польши задержали мужчину, который пытался пересечь границу в обратном направлении — не из Беларуси в Польшу, как это обычно бывает, а наоборот.

Как сообщили в Подлясском отделе Погранохраны Польши, нарушителя обнаружили камеры видеонаблюдения в момент, когда он направлялся к пограничному забору с явным намерением перебраться на белорусскую сторону. Задержание прошло быстро.

По данным погранслужбы, им оказался гражданин Сирии, имеющий вид на жительство в Нидерландах. По его словам, маршрут был непростым: сначала автобус из Берлина в Варшаву, оттуда — в Белосток, а дальше поездом до Кузницы-Белостоцкой. Конечной целью поездки мужчина назвал именно Беларусь.

Что именно побудило его стремиться попасть в нашу страну, пока не сообщается. Отдельно стоит отметить необычность самой ситуации: как правило, нелегальные пересечения границы в этом районе фиксируются в противоположном направлении — со стороны Беларуси в Польшу.

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