Россияне применили боеприпасы с обедненным ураном в Черниговской области Украины 3 23.07.2026, 13:32

1,538

В СБУ раскрыли детали.

Следователи СБУ открыли уголовное производство

Служба безопасности Украины заявила о выявлении шести случаев применения российскими войсками боеприпасов с обедненным ураном во время атак на Черниговскую область. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, опасные компоненты были обнаружены в ударных беспилотниках «Герань-2», которыми российские войска наносили удары по региону с апреля по июнь 2026 года.

Как установили следователи, российская армия использует ракеты Р-60М, адаптированные для запуска с беспилотников. Именно в их боевых частях, по информации СБУ, были обнаружены радиоактивные элементы.

Во время обследования мест падения российских дронов сотрудники СБУ совместно со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям зафиксировали превышение естественного радиационного фона в 80 раз.

Кроме того, уровень гамма-излучения отдельных фрагментов беспилотников составлял от 8,3 до 24 мкЗв/ч, тогда как допустимая санитарная норма, как отмечают в ведомстве, составляет 0,3 мкЗв/ч.

В СБУ подчеркнули, что такой уровень радиации представляет непосредственную опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Проведенная по инициативе спецслужбы экспертиза установила наличие в боевых частях ракет ядерного материала, идентифицированного как уран-235 и уран-238. В ведомстве уточнили, что присутствие радиоактивных компонентов подтверждено с помощью дозиметрического оборудования и мобильного автоматизированного радиологического комплекса.

После обнаружения опасных боеприпасов специалисты провели комплекс мероприятий по их обезвреживанию и обеспечению безопасности населения.

По указанным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Военные преступления»). Процессуальное руководство по делу осуществляет Черниговская областная прокуратура.

В СБУ также призвали граждан соблюдать меры предосторожности при обнаружении обломков беспилотников, ракет или других боеприпасов. Ведомство рекомендует не приближаться к подозрительным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться самостоятельно перемещать их. В случае обнаружения таких объектов необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке в СБУ, ГСЧС или Национальную полицию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com