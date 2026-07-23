Мир продолжает споры об алкоголе 3 23.07.2026, 14:11

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Отношение к спиртным напиткам сильно различается по всему миру.

Новые рекомендации по здоровью вновь разожгли глобальную дискуссию об отношении к алкоголю. В Нидерландах ученые призвали полностью отказаться от употребления спиртного, заявив, что даже небольшие дозы могут повышать риски для здоровья, пишет TIME (перевод — сайт Charter97.org).

«Каждый бокал вреден — для самого человека и для окружающих», — приводит издание позицию одного из исследователей. Однако этот вопрос сложнее, чем борьба с курением, поскольку алкоголь играет важную роль в культуре многих стран.

В отличие от табака, отношение к спиртным напиткам сильно различается по всему миру. Где-то алкоголь свободно продается в магазинах, а где-то доступ к нему жестко контролируется государством. Во Франции вино часто воспринимается как часть гастрономической культуры, в Японии алкоголь связан с корпоративными традициями, а в религиозных обрядах некоторых народов напитки используются как символ духовной связи.

При этом медицинские исследования все чаще указывают на отсутствие полностью безопасного уровня употребления алкоголя. Даже небольшие количества могут увеличивать вероятность развития онкологических заболеваний, проблем с сердцем и нервной системой.

Сторонники строгих ограничений считают, что снижение употребления спиртного поможет уменьшить нагрузку на системы здравоохранения. Однако критики предупреждают, что алкоголь выполняет социальную функцию — помогает людям знакомиться, общаться и поддерживать связи.

«Если употребление алкоголя будет дальше осуждаться, власти должны создавать другие способы для общения и укрепления сообществ», — считают авторы.

Главный вопрос заключается не только в том, насколько вреден алкоголь, но и в том, какой ценой общества готовы отказаться от привычек, связанных с праздниками, культурой и человеческим общением.

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