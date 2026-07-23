Приема у хирурга в минской поликлинике приходится ждать полмесяца 23.07.2026, 15:00

Реальности белорусской «бесплатной медицины».

Жительница минского микрорайона «Каменная горка» под ником kot_ng_nailart рассказала о том, сколько ей придется ждать приема у хирурга в местной поликлинике. Срок ее удивил.

«Запись к хирургу на 10 августа, — пишет минчанка. — Минск, столица Беларуси. Страшно представить, сколько ждут не в столице. Хорошо пенсионерам, сидят себе в живой очереди, и на что то надеются. А у меня нет времени на живые очереди, мне надо денег зарабатывать на и платить налоги, которые идут на то, чтобы этих очередей не было. Вывод: лучше быть здоровым и богатым».

Автору поста, как заметил сайт Charter97.org, посоветовали обратиться к платному доктору, на что она ответила, что его позволить себе может не каждый:

«А тем, кто не может себе позволить платного врача, что делать? Выживет сильнейший? Или богатейший, в данном контексте. И таких большинство».

«У работающих людей нет времени, чтобы добиться приема. Вот и приходится работать на платного врача при наличии условно бесплатной медицины», — добавила она.

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