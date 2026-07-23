Карточный домик Путина начал стремительно рушиться1
- 23.07.2026, 15:50
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Кремль теряет позиции, но ужесточает требования.
Более чем за четыре года полномасштабной войны против Украины положение России заметно осложнилось как на фронте, так и на международной арене. Если в начале вторжения Кремль рассчитывал добиться победы за считанные дни, то теперь конфликт длится уже дольше, чем участие СССР в войне против нацистской Германии, а цена кампании для Москвы неуклонно растет, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Российская армия столкнулась с серьезными проблемами — от больших потерь личного состава и техники до последствий коррупции и ошибок управления. «Путин ожидал захватить большую часть Украины за три дня», — отмечают авторы, однако вместо этого Россия погрязла в затяжной войне с высокой экономической и военной ценой.
Ухудшается и внешнеполитическое положение Кремля. Часть государств, ранее демонстрировавших благожелательное отношение к Москве, пересматривает свои позиции, а союзники России сталкиваются с собственными кризисами. Это ослабляет возможности Кремля рассчитывать на прежнюю международную поддержку.
Несмотря на это, Москва не смягчает свои требования. Российское руководство по-прежнему намерено добиваться полного контроля над Донецкой областью, хотя многие военные специалисты внутри самой России считают такие сроки чрезмерно оптимистичными.
«Путин лишь удваивает усилия, потеряв из виду первоначальную цель», — пишут авторы, отмечая, что вместо поиска компромисса Кремль делает ставку на дальнейшую эскалацию.
Если нынешние тенденции сохранятся, Россия рискует столкнуться с еще большей международной изоляцией, сокращением числа партнеров и дальнейшим ослаблением своих позиций как на поле боя, так и на мировой арене.