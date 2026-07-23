Анжелика Мельникова ездила в Беларусь еще в 2022 году 2 23.07.2026, 16:53

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Анжелика Мельникова

Новые подробности об агенте КГБ в структурах Тихановской и Латушко.

Спикер «координационного совета» Анжелика Мельникова, проживавшая в Польше и исчезнувшая более года назад со 150 тысячами евро, ездила в Беларусь еще в 2022 году.

Об этом сообщили «Киберпартизаны».

3 сентября 2020 года Мельникова с мужем выехали в Киев. В 2021 году они перебрались в Белосток.

Но, по сведениям «Киберпартизан», Анжелика иногда наведывалась в Беларусь. Последний ее визит был 14 января 2022 года.

В 2022-м, после переезда в Варшаву, она присоединилась к Народному антикризисному управлению (НАУ), которое возглавляет Павел Латушко. Позднее она возглавила так называемый «координационный совет», созданный Светланой Тихановской. «Наша Нiва» называла Анжелику Мельникову «человеком Павла Латушко во главе этой организации.

Также «Киберпартизаны» пишут, что Мельникова оказалась агентом КГБ Беларуси и живет в Минске вместе с детьми. У нее есть паспорт прикрытия.

Напомним, спикерка Анжелика Мельникова пропала вместе с выделенными на работу «координационного совета» 150 тысячами евро 25 марта 2025 года. Затем журналисты-расследователи сообщили о ее контактах с агентами белорусской разведки и поездках на Кубу, Шри-Ланку и в ОАЭ.

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