Polityka: Спикерка КС могла быть завербована военной разведкой Беларуси 8 23.05.2025, 17:33

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На фото Анжелика Мельникова и Алексей Лобеев

Появились доказательства связи Анжелики Мельниковой с белорусскими спецслужбами.

В польском журнале Polityka и издании The Insider появились новые детали расследования исчезновения спикерки «координационного совета» Анжелики Мельниковой. Польские расследователи делают акцент на том, что исчезнувшая с деньгами спикерка могла быть завербована военной разведкой Беларуси.

Мельникова из ниоткуда

Польский журнал Polityka утверждает, что в структурах, близких к Светлане Тихановской, Анжелика появилась из ниоткуда. Она не участвовала в массовых протестах против фальсифицированных выборов в 2020 году, но заплатила два штрафа за призывы к сопротивлению в чате.

В сентябре 2020 года она эмигрировала в Киев со своим мужем-программистом Андреем Мельниковым. В 2021 году супруги переехали в Польшу в город Белосток. Там Мельникова, как пишут польские расследователи, стала искать контакты с белорусской оппозицией.

Она начинала с работы с небольшим фондом, но в 2023 году оказалась совершенно в другом положении — на ведущих ролях в Национальном антикризисном управлении Павла Латушко.

«Анжелика хорошо говорит по-английски, умеет заполнять заявки на гранты. Глава НАУ Павел Латушко был очень доволен сотрудничеством с ней. Мельникова начинает делать карьеру», — пишет Polityka.

Отдых на Кубе

В 2022 году Анжелика отправила детей к своей маме в Беларусь, в город Несвиж, а сама переехала в Варшаву. В середине 2023 года Мельникова полетела в отпуск на Кубу, где должна была встретиться с матерью.

«Анжелика берет отпуск с 16 августа по 1 сентября 2023 года и летит в Варадеро. Она возвращается прямо на экономический форум в польском Карпаче. Мельникова не скрывала своего пребывания на Кубе», — пишет Polityka.

Москва-Варадеро-Москва

В поездке на Кубу было что-то необычное, о чем Мельникаво не упоминала.

Журналисты Белорусского расследовательского центра выяснили, что кто-то купил билет на имя Анжелики, используя данные ее белорусского паспорта. Это был билет российской авиакомпании Nord Wind по маршруту Москва–Варадеро-Москва.

«Какой это имело смысл, если Мельникова жила в Варшаве, из которой с начала войны в Украине не было авиасообщения со столицей России?» — задается вопросом Polityka.

Оказалось, что вместе с московским билетом для Мельниковой был забронирован и выкуплен билет на имя человека с белорусским паспортом Алексея Гордеева.

Польские расследователи отмечают, что в сотрудничестве с порталом «The Insider» им удалось установить, что Алексей Гордеев является сотрудником белорусской разведки. Его настоящее имя — Алексей Витальевич Лобеев. Он родился в семье белорусского военного в 1993 году и окончил военный факультет БГУ.

Издание приводит некоторые подробности биографии Лобеева, отец которого, по данным расследователей, также был связан со спецслужбами, служив в белорусской военной разведке ГРУ. Лобеев женат на Марине Лобеевой, урожденной Михновец.

При этом, отмечает издание, Мельникова не воспользовалась московским билетом, а прибыла на Кубу другим рейсом, в то время как Лобеев прилетел рейсом Nord Wind вместе Оксаной Савченко, матерью Мельниковой.

«Были ли Лобеев и Мельникова знакомы раньше? Была ли их встреча на Кубе оперативной игрой белорусской военной разведки? Какова была роль Оксаны Савченко? Связывала ли она дочь с агентом?» — ставят вопросы польские расследователи.

Не исключено, что агент белорусского ГРУ был связным спикерки КС со спецслужбами.

Следующая встреча Мельниковой и Лобеева, по версии журналистов, произошла в январе 2025 года на Шри-Ланке, о ней уже сообщалось в предыдущих расследованиях Polityka.

На Шри-Ланку же она вылетела из Лондона после своего исчезновения в феврале этого года, откуда направилась в Объединенные Арабские Эмираты которые, по данным расследователей, тоже покинула, и теперь местонахождение Мельниковой неизвестно.

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