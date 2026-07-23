«Украинцы ждут от Драпатого именно этого» 23.07.2026, 17:08

Петр Олещук

Новый главком ВСУ пользуется большим авторитетом.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Александр Сырский отправлен в отставку.

Сайт Charter97.org спросил украинского политолога, профессора Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петра Олещука, чего ждать от нового главкома ВСУ:

— Драпатый — кадровый военный, который воюет с 2014-го года. Тогда еще майор (сейчас он генерал-майор) Драпатый принимал активное участие в освобождении Мариуполя. И уже тогда привлек общее внимание.

Он пользуется значительным авторитетом среди военнослужащих и в украинском обществе. Для генерала и командующего он довольно молод, ему 43 года. Все ожидают от него внесения новых тенденций в управление армией.

Обновление командования — это тенденция, которая началась еще ранее, но сейчас продолжится. В командование военных сил Украины приходят более молодые генералы, которые сформировались уже в независимой Украине, дошли до генеральских должностей, начиная снизу, непосредственно с командования соответствующими подразделениями.

Поэтому он имеет значительный авторитет и доверие. Всех ждут, что он сможет продолжить реформы, которые ранее были начаты. В частности — это переход на корпусную систему, ну и в целом реформирование управления вооруженными силами.

Все ждут продолжения технологизации Вооруженных сил Украины. Сейчас в принципе довольно знаковый период, когда будет визит президента Украины в Соединенные Штаты, часто обсуждается вопрос о новых радикальных санкциях против России, и в целом о новом этапе сотрудничества США и Украины.

Думаю, что приход подобных новых людей сможет укрепить отношения и усилить взаимодействие.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com