В Варшаве простятся с писательницей Светланой Курс
- 23.07.2026, 17:36
В воскресенье в костеле святого Александра.
Прощание с писательницей Светланой Курс состоится в воскресенье, 26 июля, в Варшаве.
Поминальная месса начнётся в 14:00 в костёле святого Александра на площади Трёх Крестов.
Гражданская панихида состоится в 15:30 в Музее Вольной Беларуси по улице Фоксал, 11.
Семья просит ограничить количество цветов.
Напомним, Светланы Курс не стало 20 июля. Ей было 54 года, у белоруски было онкологическое заболевание. Последние годы она жила в Польше.
Светлана Курс родилась в деревне Загалье Любанского района Минской области. Журналистка, писательница и переводчица в 1994 году окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Работала в независимых белорусских СМИ, сотрудничала с журналами ARCHE, «Дзеяслоў».
В 2013 году была стипендиаткой литературной резиденции Villa Aurora und Thomas Mann House в Германии. В 2018 году стала лауреаткой творческого конкурса Белорусской ассоциации журналистов «Вольнае слова».
Автор книг «Шлях дробнай сволачы» (2008) и «Па што ідзеш, воўча?» (2020), переведенной на несколько европейских языков.
В 2021 году удостоена Премии имени Ежи Гедройца за книгу «Па што ідзеш, воўча?».