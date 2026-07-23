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В Варшаве простятся с писательницей Светланой Курс

  • 23.07.2026, 17:36
В Варшаве простятся с писательницей Светланой Курс
Светлана Курс

В воскресенье в костеле святого Александра.

Прощание с писательницей Светланой Курс состоится в воскресенье, 26 июля, в Варшаве.

Поминальная месса начнётся в 14:00 в костёле святого Александра на площади Трёх Крестов.

Гражданская панихида состоится в 15:30 в Музее Вольной Беларуси по улице Фоксал, 11.

Семья просит ограничить количество цветов.

Напомним, Светланы Курс не стало 20 июля. Ей было 54 года, у белоруски было онкологическое заболевание. Последние годы она жила в Польше.

Светлана Курс родилась в деревне Загалье Любанского района Минской области. Журналистка, писательница и переводчица в 1994 году окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Работала в независимых белорусских СМИ, сотрудничала с журналами ARCHE, «Дзеяслоў».

В 2013 году была стипендиаткой литературной резиденции Villa Aurora und Thomas Mann House в Германии. В 2018 году стала лауреаткой творческого конкурса Белорусской ассоциации журналистов «Вольнае слова».

Автор книг «Шлях дробнай сволачы» (2008) и «Па што ідзеш, воўча?» (2020), переведенной на несколько европейских языков.

В 2021 году удостоена Премии имени Ежи Гедройца за книгу «Па што ідзеш, воўча?».

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