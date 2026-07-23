Технология времен Второй мировой войны может помочь Украине
- 23.07.2026, 18:01
Старые дипольные отражатели обманывают российские радары.
Технология, известная еще со времен Второй мировой войны, может вновь стать востребованной на современном поле боя. Речь идет о дипольных отражателях — тонких металлических полосках, которые создают ложные цели для радаров и способны затруднить работу систем противовоздушной обороны, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
«Такая технология может значительно повысить эффективность дальнобойных беспилотников, которые сегодня играют все более важную роль в войне», — считают эксперты. Старый метод способен помочь дронам преодолевать эшелонированную оборону и снижать вероятность их обнаружения.
Поводом для обсуждения стали недавние удары украинских беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России в Омске. В тот момент город фактически не имел средств противовоздушной обороны, поскольку его считали слишком удаленным от Украины.
Однако эффект неожиданности не может сохраняться бесконечно. «Украина не всегда будет обладать преимуществом внезапности», — пишут авторы, подчеркивая, что по мере развития войны обе стороны совершенствуют системы обнаружения и перехвата.
С 2023 года характер боевых действий заметно изменился благодаря массовому применению FPV-дронов. Теперь на первый план выходят дальнобойные беспилотники, способные поражать цели за сотни километров — склады боеприпасов, логистические узлы, аэродромы и объекты оборонной промышленности. Именно поэтому, убеждены авторы, средства радиоэлектронного обмана вновь приобретают стратегическое значение.