Технология времен Второй мировой войны может помочь Украине 23.07.2026, 18:01

Фото: Википедия

Старые дипольные отражатели обманывают российские радары.

Технология, известная еще со времен Второй мировой войны, может вновь стать востребованной на современном поле боя. Речь идет о дипольных отражателях — тонких металлических полосках, которые создают ложные цели для радаров и способны затруднить работу систем противовоздушной обороны, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

«Такая технология может значительно повысить эффективность дальнобойных беспилотников, которые сегодня играют все более важную роль в войне», — считают эксперты. Старый метод способен помочь дронам преодолевать эшелонированную оборону и снижать вероятность их обнаружения.

Поводом для обсуждения стали недавние удары украинских беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России в Омске. В тот момент город фактически не имел средств противовоздушной обороны, поскольку его считали слишком удаленным от Украины.

Однако эффект неожиданности не может сохраняться бесконечно. «Украина не всегда будет обладать преимуществом внезапности», — пишут авторы, подчеркивая, что по мере развития войны обе стороны совершенствуют системы обнаружения и перехвата.

С 2023 года характер боевых действий заметно изменился благодаря массовому применению FPV-дронов. Теперь на первый план выходят дальнобойные беспилотники, способные поражать цели за сотни километров — склады боеприпасов, логистические узлы, аэродромы и объекты оборонной промышленности. Именно поэтому, убеждены авторы, средства радиоэлектронного обмана вновь приобретают стратегическое значение.

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