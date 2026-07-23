Офицер ВСУ рассказал, с каким вызовом столкнется новый главком Драпатый 23.07.2026, 17:54

Михаил Драпатый

Нужно избавиться от фантазий о роботах.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Александр Сырский отправлен в отставку.

Майор запаса Национальной гвардии Украины, военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии сайту Charter97.org отметил, что новый Главнокомандущий ВСУ пользуется исключительным авторитетом среди военнослужащих:

— Драпатый известен как минимум с 2014-го года. Он еще будучи майором принимал участие в защите нашей страны от российской агрессии. Драпатый пользуется авторитетом среди военнослужащих, особенно среди тех, которые начинали как добровольцы с 2014-2015-го. Как к нему относятся те люди, которые были мобилизованы в последние пару лет, сказать сложно. Люди с боевым опытом знают его возможности, его подходы, поэтому популярность есть.

В любом случае — это позитивно для Вооруженных сил Украины, потому что поднимает боевой дух, моральное состояние войска, когда командующий пользуется авторитетом и уважением среди подчиненных.

Считаю, что в ВСУ принципиально ничего не изменится, потому что один человек не может самостоятельно выиграть войну или произвести какие-то кардинальные изменения вооруженных сил.

Если сейчас начинать производить какие-то кардинальные изменения, рубить все на корню и строить заново, то мы просто проиграем войну. Во время войны этого делать нельзя. Можно делать постепенные улучшения, но это должен быть процесс обязательно постепенный.

Более того, первый главнокомандующий Валерий Залужный похвалил и пожелал успехов Драпатому. То же самое сказал второй главнокомандующий Сырский: он аккуратно передаст ему все дела и не будет никаких проблем. Скорее всего Сырский останется в Вооруженных силах Украины. Пока еще нет решения о том, на какой должности, но его опыт и профессионализм сейчас крайне важны, поэтому здесь нет конфликта поколений или еще чего-то. Есть просто желание у военно-политического руководства попробовать улучшить состояние наших Вооруженных сил, для этого назначен более молодой, более энергичный командующий, который пользуется авторитетом. Еще раз, не будет никаких кардинальных изменений.

Также Алексей Гетьман рассказал, с каким вызовом столкнется новый главком ВСУ:

— Подчеркну, что в этом году мы освободили более чем 700 квадратных километров. Больше, чем потеряли. Это означает, что армия находится в состоянии наступления. Да, локальное наступление, а не контрнаступление, но это происходит, и Сырский передал Драпатому, по большому счету, армию, которая находится в состоянии наступления, а не обороны.

Линия фронта стабилизирована, локальное тактическое преимущество, инициатива на нашей стороне. Насколько это изменится, зависит от многих составляющих: от количества оружия, от количества людей, которые должны быть мобилизованы. Потому что при всех дронах, при всех наших фантазиях о том, что воевать можно исключительно роботами, для победы нужно действовать пехотой и техникой.

Хороший пример — война в Соединенных Штатах в Иране, где тотальное преимущество в воздухе, но победа по большому счету не достигнута, потому что не было наземной операции. Подчеркну, одно господство в воздухе не дает победы в войне. Это преимущество, это успех, но это не победа. Поэтому проводить наземные операции исключительно роботизированной техникой можно, только пока у нас 18 корпусов, из них 13 пехотных. Вот они должны решать вопросы на поле боя, а для этого нам нужен резерв.

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