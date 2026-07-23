Директор минского СТО продал автомобиль клиента 23.07.2026, 17:57

Иллюстративное фото: pexels.com

После разоблачения обещал вернуть деньги, но слова не сдержал.

В суд направили уголовное дело в отношении 40‑летнего жителя Минска, которого обвиняют в растрате имущества в крупном размере, пишет агентство «Минск-Новости».

Мужчина руководил собственной станцией технического обслуживания. К нему обратился минчанин с просьбой отремонтировать после серьезной аварии автомобиль Mazda CX-9 2013 года выпуска, принадлежавший его тестю. В то время владелец машины находился на заработках за границей и не мог сам заниматься ремонтом.

Автомобиль на эвакуаторе доставили на СТО, а директор получил ключи и документы. Однако ремонт затянулся, так как необходимые запчасти были дорогими и их было трудно найти. В какой-то момент владелец даже рассматривал возможность продать машину без ремонта, но после передумал и переоформил ее на зятя. Об этом руководитель СТО не знал.

Вскоре бывшей владелице автомобиля позвонил житель Бреста и поинтересовался, когда она планирует оформить переход права собственности на машину. Это вызвало подозрения, и семья выяснила, что директор СТО без разрешения продал автомобиль за 7 тысяч долларов, а полученные деньги использовал на личные нужды.

Покупателю он сообщил, что действует с разрешения владелицы и что все документы будут оформлены позже. Даже написал соответствующую расписку. Но после сделки покупатель заметил, что машина имеет транзитные номера и уже зарегистрирована на другого человека. Он нашел контакты бывшей владелицы и связался с ней.

После разоблачения директор СТО обещал вернуть деньги, но слова не сдержал. В результате потерпевший обратился в милицию. Размер нанесенного ущерба оценили в 22 820 рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Автомобиль вернули законному владельцу, а покупателю — выплаченные за него деньги.

Теперь мужчину обвиняют по части 3 статьи 211 Уголовного кодекса Беларуси — в растрате имущества, которое было ему доверено, в крупном размере. На время следствия в отношении него избрали меру пресечения в виде личного поручительства.

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