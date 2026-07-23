Белорусские «народные ополченцы» вызвали смех в соцсетях

Белорусские «народные ополченцы» вызвали смех в соцсетях2
- 23.07.2026, 13:12
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Красноречивое фото.
ГУВД Мингорисполкома опубликовало фотоотчет со специального сбора для руководителей и кандидатов в отряды народного ополчения, который прошел на базе минского ОМОНа — и почти сразу же снимки разлетелись по соцсетям, став поводом для шуток.
Участники сбора «ознакомились с техникой и вооружением минской милиции», узнали о базовых способах противодействия БПЛА, освежили навыки оказания первой помощи, а также потренировались во владении оружием, задержании правонарушителей и проведении досмотров.
Однако пользователей соцсетей впечатлил не столько сам процесс подготовки, сколько выражения лиц «ополченцев» на фото — уныние и обреченность там читаются куда отчетливее, чем боевой настрой. Именно это несоответствие между пафосными формулировками ГУВД и откровенно кислыми лицами участников и стало главной причиной волны иронических комментариев: подписчики массово шутят, что энтузиазма на снимках примерно ноль, а «народное» ополчение выглядит скорее как повинность, нежели как добровольный порыв.