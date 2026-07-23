Белорусские «народные ополченцы» вызвали смех в соцсетях 2 23.07.2026, 13:12

2,386

Красноречивое фото.

ГУВД Мингорисполкома опубликовало фотоотчет со специального сбора для руководителей и кандидатов в отряды народного ополчения, который прошел на базе минского ОМОНа — и почти сразу же снимки разлетелись по соцсетям, став поводом для шуток.

Участники сбора «ознакомились с техникой и вооружением минской милиции», узнали о базовых способах противодействия БПЛА, освежили навыки оказания первой помощи, а также потренировались во владении оружием, задержании правонарушителей и проведении досмотров.

Однако пользователей соцсетей впечатлил не столько сам процесс подготовки, сколько выражения лиц «ополченцев» на фото — уныние и обреченность там читаются куда отчетливее, чем боевой настрой. Именно это несоответствие между пафосными формулировками ГУВД и откровенно кислыми лицами участников и стало главной причиной волны иронических комментариев: подписчики массово шутят, что энтузиазма на снимках примерно ноль, а «народное» ополчение выглядит скорее как повинность, нежели как добровольный порыв.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com