На Полесье нашли гриб, который не встречали больше 60 лет
- 23.07.2026, 13:55
Этот лесной обитатель растет исключительно на дубах.
Леса Гомельской области преподнесли ученым настоящий сюрприз: там обнаружили редкий гриб, который никому не попадался на глаза уже более 60 лет. Об этом сообщает Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси.
Необычную находку сделали в ходе исследования грибного разнообразия дубрав Житковичского района. На территории Найдянского лесохозяйственного участка и Переровского лесничества нацпарка «Припятский» специалисты обнаружили трутовик дубовый (Fomitopsis pulvina) — вид, который в последний раз фиксировали еще в 1963 году.
Трутовик дубовый — представитель ксилотрофных грибов, то есть тех, что развиваются на древесине. Однако в отличие от большинства сородичей, этот вид選ит исключительно на дубах, живых или уже упавших, из-за чего встречается крайне редко.
Опознать трутовик дубовый можно по его яркой окраске: молодые экземпляры имеют насыщенный лимонно-желтый цвет, снизу они белые или кремовые, а мякоть порой отдает розовым или даже пурпурным оттенком. С возрастом гриб темнеет, приобретая желто-кирпичный тон.