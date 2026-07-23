Благословил лично Путин 1 Юрий Федоренко

23.07.2026, 14:29

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Юрий Федоренко

Удары по Wildberries важнее, чем кажется.

Благодаря Силам обороны Украины в РФ снова горят логистические центры Wildberries. На этот раз удар был нанесен по одному из крупнейших хабов компании под Краснодаром. Уже появились первые оценки того, сколько миллиардов потеряли российская экономика, малый бизнес, владельцы маркетплейса и рядовые россияне. Однако все эти подсчеты остаются поверхностными, поскольку не учитывают главного.

Дело в том, что Wildberries является одним из ключевых элементов схемы обхода международных санкций, известной как параллельный импорт. Некоторый свет на этот аспект деятельности компании пролил президент Украины, заявивший, что эти логистические центры поставляли российским войскам компоненты для беспилотников, навигационное оборудование и снаряжение. О том, насколько важен этот инструмент для противника, свидетельствует хотя бы тот факт, что деятельность компании в свое время благословил лично Путин.

В своем нынешнем виде этот маркетплейс существует с июня прошлого года, когда произошло слияние компаний Wildberries и Russ. Накануне объединения мажоритарная совладелица бизнеса Татьяна Бакальчук (ныне Ким) написала Путину письмо, в котором говорилось о планах «создать крупнейшую цифровую банковскую сеть и платежную систему для расчетов в рублях по всему миру, в обход SWIFT».

Хозяин Кремля не только обратил внимание на это обращение, но и открыто заинтересовался проектом. Он наложил на письмо резолюцию о поддержке и поручил курировать проект первому вице-премьеру Денису Мантурову. С тех пор Wildberries можно считать кремлевским проектом — элементом экономической, а с учетом роли компании в обеспечении российской военной машины — и военной инфраструктуры недоимперии. Его ключевая функция — теневое импортозамещение.

Как работает Wildberries? Не нужно быть супераналитиком, чтобы понять: продукция Apple, Canon, Bosch, Samsung и других мировых брендов может попадать в Россию без разрешения производителя, если она была приобретена в третьих странах, а затем отправлена оттуда — через маркетплейс — в РФ. У самого Wildberries даже есть официальные инструкции для продавцов по оформлению таких товаров.

Перекрывать кислород российским теневым схемам и наносить удары по логистическим узлам, обеспечивающим работу российской военной машины, не менее важно, чем атаковать теневой флот РФ. Таким образом, мы видим, что удары украинских беспилотников фактически дополняют международные экономические санкции. Как показывает практика, реальный смысл имеет только такой тандем. В противном случае на каждый новый пакет европейских санкций россияне будут отвечать очередным пакетом мошеннических схем.

Уже традиционно «дальнобойные санкции» имеют не только экономический эффект, но и выполняют важную просветительскую функцию. Клубы черного дыма, уничтоженный товар и многомиллиардные убытки — это та картина, которую кремлевская пропаганда уже не в силах скрыть даже от тех россиян, для которых единственным источником информации остается «зомбоящик». Поэтому удары по складам маркетплейса — это еще и сигнал для жителей российской глубинки: война приходит к ним.

Земля горит под ногами российского обывателя, бизнес перестает приносить прибыль, тотальный дефицит бензина меняет уклад жизни — и все это сопровождается пропагандистским бредом. Образно говоря, это ситуация, когда холодильник и канистра вступают в конфликт с телевизором. Настанет время — и телевизор проиграет. Именно так начинается распад недоимперии. Этот процесс может длиться месяцами, а может и годами.

Но мы сделаем все возможное, чтобы его приблизить. В наших планах — усиление «дальнобойных санкций» и новые «сюрпризы» для врага. Снаряжаем дроны. Продолжаем работать. Приближаем Победу. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук».

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