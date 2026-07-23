В Белгороде дрон попал в автомобиль секретаря КПРФ 23.07.2026, 15:01

В Белгороде в результате атаки беспилотника на АЗС "Лукойл" погиб секретарь городского отделения КПРФ Александр Логвинов

Фото: Пепел

Во время атаки на автозаправочную станцию «Лукойл».

В Белгороде в результате атаки беспилотника на автозаправочную станцию «Лукойл» погиб секретарь городского отделения Коммунистической партии РФ Александр Логвинов. По данным российских СМИ, дрон попал в его автомобиль, и мужчина скончался от полученных ранений.

Как сообщает Telegram-канал «Пепел» со ссылкой на заявление Белгородского областного отделения КПРФ, Александр Логвинов погиб 21 июля в результате атаки беспилотника на АЗС.

По информации Белгородского обкома КПРФ, Логвинов занимал должность секретаря Белгородского городского комитета партии и входил в состав областного комитета. В партии подтвердили его гибель, сообщив, что он скончался 21 июля.

Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Сергей Гаврилов заявил, что беспилотник поразил автомобиль Логвинова, который находился на территории автозаправочной станции «Лукойл». По его словам, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте еще до прибытия экстренных служб. Помимо автомобиля, в котором находился погибший, как пишут СМИ, повреждения получили еще четыре машины, находившиеся рядом.

За время своей политической деятельности Логвинов неоднократно баллотировался в представительные органы власти различных уровней. Кроме того, он отвечал за организацию протестной деятельности городского отделения КПРФ.

Ранее Telegram-канал «Пепел» сообщал, что 21 июля беспилотник атаковал автозаправочную станцию «Лукойл» на улице Волчанской в Белгороде. После удара на территории АЗС загорелись автомобиль и оборудование заправки.

В Белгороде в результате атаки беспилотника на АЗС "Лукойл" погиб секретарь городского отделения КПРФ.

Фото: Пепел

Дроны массированно атаковали Белгород — что известно

Как сообщает Telegram-канал «Пепел», 23 июля Белгород и населенные пункты области в течение дня подверглись масштабной атаке беспилотников. Первые сообщения о пролете БПЛА появились еще ночью, а утром дроны начали атаковать различные объекты в городе.

По информации канала, одной из главных целей стали автозаправочные станции. Под ударами оказались АЗС «Лукойл» на Водстрое, Teboil на Сумской улице, а также «Газпром» и «Татнефть» на Магистральной. После попаданий возникали пожары, были повреждены навесы, оборудование заправок и припаркованные автомобили. На АЗС Teboil, по данным местных властей, ранения получили женщина и двое мужчин.

Нападение на Белгород 23 июля

Фото: Пепел

Кроме того, беспилотники атаковали территорию оптового рынка на улице Чичерина, где пострадали двое мужчин, а обломками были повреждены три грузовика. Еще один дрон попал в грузовой автомобиль, повредив его кабину и прицеп.

В центре Белгорода также раздались взрывы. Сначала сообщалось, что беспилотник мог лететь в сторону здания областной администрации, однако позже «Пепел» уточнил, что БПЛА упал возле здания ЗАГС после применения средств радиоэлектронной борьбы. В результате взрыва двое мужчин получили осколочные ранения ног, еще два автомобиля были повреждены.

Помимо Белгорода, атаки фиксировались и в различных районах области. По сообщениям, дроны наносили удары по автомобилям, предприятиям и гражданской инфраструктуре. В Шебекинском округе в результате удара по автомобилю погиб мужчина, еще несколько человек в разных населенных пунктах получили ранения.

Ближе к полудню в области объявили ракетную тревогу. После серии мощных взрывов Telegram-канал сообщил о вероятном ударе по плотине Белгородского водохранилища, а впоследствии — о повторном ударе по этому же объекту. Информации о масштабах возможных повреждений на тот момент не поступало.

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