«Киберпартизаны» подтвердили, что Анжелика Мельникова — агент КГБ и живет в Минске 19 23.07.2026, 15:07

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Анжелика Мельникова, Павел Латушко и Светлана Тихановская

У нее есть паспорт прикрытия.

Спикер «координационного совета» Анжелика Мельникова, проживавшая в Польше и исчезнувшая более года назад со 150 тысячами евро, оказалась агентом КГБ Беларуси и живет в Минске вместе с детьми по адресу Петра Мстиславца, 24.

Об этом сообщили «Киберпартизаны».

Именно на улице Петра Мстиславца в январе 2026 года бывшая спикер Координационного совета купила и оформила на себя еще одну квартиру в жилом комплексе «Маяк Минска» в микрорайоне Восток.

Ей выдан паспорт прикрытия на имя Ангелины Алексеевны Родионовой, год рождения — 02.02.1990. Мельникова периодически пользуется этим документом, чтобы скрыть свою личность.

«Киберпартизаны» отмечают, что Мельникова действительно жива и постоянно проживает в Минске. Наличие «паспорта прикрытия», по мнению «Киберпартизан», позволяет сделать вывод, что она пошла на сотрудничество с КГБ.

Ранее о том, что она проживает в Минске, заявил ее отец.

Напомним, спикерка Анжелика Мельникова пропала вместе с выделенными на работу «координационного совета» 150 тысячами евро 25 марта 2025 года. Затем журналисты-расследователи сообщили о ее контактах с агентами белорусской разведки и поездках на Кубу, Шри-Ланку и в ОАЭ. «Наша Нiва» называла Анжелику Мельникову «человеком Павла Латушко во главе «координационного совета».

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